Retno Marsudi Sampaikan Empat Poin Utama pada Pembukaan Pertemuan Menlu ASEAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi, menyatakan empat poin yang akan dibahas pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada gelaran KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Selasa (9/5/2023).

Retno mengatakan, poin pertama adalah membahas ASEAN Community Building yang meliputi visi dan misi ASEAN dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Kami akan membahas dan merekomendasikan kepada para Pemimpin kami bagaimana membangun landasan yang kuat untuk masa depan ASEAN, visi jangka panjang, dan kapasitas ASEAN yang lebih kuat," kata Retno Marsudi.

Pembahasan Kedua meliputi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN atau (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC).

"Ketiga, untuk meringkas diskusi kita tentang implementasi 5PC saat makan malam kerja, tadi malam," ungkap dia.

Adapun poin keempat, meliputi implementasi ASEAN Outlook yang efektif di Indo Pasifik. Kata dia, peran ASEAN sangat penting bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan.

"Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kawasan ini jika kita tidak memiliki ASEAN. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Pencapaian ini harus menjadi modal untuk membangun ASEAN yang lebih kuat. ASEAN yang lebih relevan," paparnya.

Terkahir Menlu Retno menegaskan, ASEAN diprediksi bakal menghadapi semakin besar, termasuk di Indo-Pasifik.

"Inilah mengapa implementasi AOIP menjadi lebih penting saat ini. Oleh karena itu, kita perlu bekerja lebih keras, bukan bisnis seperti biasa. Saya yakin, bersama-sama kita akan mencapai ASEAN Matters Epicentrum of Growth," terangnya.