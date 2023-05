ASDP Target Terapkan E-ticketing Ferizy di Pelabuhan Bangka Semester II-2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berencana menerapkan layanan e-ticketing Ferizy di Pelabuhan Bangka, pada semester II 2023.

Hal tersebut sebagai wujud komitmen ASDP dalam mengakselerasi program digitalisasi layanan tiket ferry berbasis online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, penerapan e-ticketing Ferizy merupakan upaya ASDP bertransformasi di era digital sekarang ini, sekaligus meningkatkan layanan kepada pengguna jasa.

"Dengan melakukan reservasi tiket secara online, calon penumpang kini makin dimudahkan dan tentunya aman dalam memesan tiket kapal ferry, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui Website Ferizy, Aplikasi Ferizy, dan Mitra Resmi ASDP," kata Shelvy dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

ASDP telah menerapkan digitalisasi layanan pemesanan tiket secara online lewat aplikasi dan website Ferizy terhitung sejak Mei 2020.

Penerapan itu di lintasan utama Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk yang terbukti memberikan kemudahan bagi para pelanggan.

Layanan e-ticketing Ferizy bertujuan untuk mengatur keseimbangan antara kapasitas angkut kapal dan demand penumpang maupun kendaraan di setiap pelabuhan, sehingga penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang sesuai dengan kapasitas kapal yang ada.

Artinya, penumpang dan kendaraan hanya diperbolehkan masuk ke pelabuhan (check in) sesuai dengan waktu yang telah dipilih saat membeli tiket dan selanjutnya pengguna jasa akan naik ke kapal dengan sistem first in first out (FIFO) setelah proses check in.

Adapun berdasarkan data ASDP, sebelum implementasi Ferizy, pengguna jasa kapal ferry cenderung menyeberang pada malam hari dengan perbandingan 61 persen pada malam hari dan 39 persen siang hari.

Sehingga membuat produksi malam hari berada di atas kapasitas muat rata-rata kapal dan berakibat antrean kendaraan di pelabuhan.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bangka, Christopher Samosir mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan rencana penerapan layanan e-ticketing Ferizy di Cabang Bangka, untuk tahap awal akan diterapkan di lintas komersial Tanjung Kalian-Tanjung Api-api.

Saat ini, Cabang Bangka melayani dua rute komersial Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, dan Sadai - Tanjung Ru. Lalu, satu rute perintis Tanjung Ru - Tanjung Nyato.

Ketiganya dilayani total 6 unit kapal, yakni KMP Belanak, KMP Kuala Bate II, KMP Mutis, KMP Gorare, KMP Manumbing Raya dan KMP Puteri Leanpuri.



"Prinsipnya kami telah siap untuk menerapkan layanan Ferizy. Kami juga telah melakukan benchmarking ke Pelabuhan Utama ASDP di Merak dengan mengirimkan 13 orang team ASDP termasuk petugas alih daya yang di dalamnya terdapat petugas loket" ujar Christopher.

"Dengan demikian, kami telah memiliki acuan standar dan tolak ukur dalam pengaplikasian Ferizy sebagai implementasi Cabang Bangka dalam meningkatkan performa usaha, produkivitas, dan tentunya menghadirkan layanan berkualitas prima bagi masyarakat melalui digitalisasi," lanjutnya.

Adapun Pelabuhan Tanjung Kalian merupakan penghubung antara pulau Bangka dan Sumatera. Saat ini tercatat sekitar 300 unit kendaraan per hari termasuk truk logistik dan mobil pribadi yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Bangka.

"ASDP sebagai perusahaan berskala nasional akan terus melakukan inovasi terbaik untuk mewujudkan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global demi menunjang pembangunan nasional dan daerah," paparnya.