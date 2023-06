Beras, Gula hingga Minyak Goreng Turun Harga, Simak Update Harga Bahan Pangan 2 Juni 2023

lihat foto

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Harga beras kualitas 1 hari ini Jumat (2/6/2023) melandai menjadi Rp 11.550 per kg. Gula pasir juga ikut turun jadi Rp 14.350 per kg. Sementara harga minyak goreng yang anjlok dikisaran Rp 15.550 per liter.