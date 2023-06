IHSG Kamis Melonjak 0,70 Persen ke 6.666, Rupiah Melorot Level Rp 14.903/Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (8/6/2023) berbeda nasib dengan kurs rupiah.

IHSG pada Kamis ini, ditutup moncer dengan naik 46,57 poin atau 0,70 persen ke 6.666,33 hingga akhir perdagangan.

Sementara itu kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ada di level Rp 14.903 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,18% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.875 per dolar AS.

Pada perdagangan saham, sebanyak 297 saham naik, 219 saham turun dan 220 saham stagnan.

Sembilan indeks naik, menopang kenaikan IHSG.

Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi yang naik 2,14%, sektor energi naik 1,16% dan sektor kesehatan yang naik 0,78%.

Sedangkan satu indeks sektoral yakni sektor barang baku tergelincir ke zona merah dengan pelemahan 0,37%.

Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 19,44 miliar saham dengan total nilai Rp 9,7 triliun.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

1. PT Bank Jago Tbk (ARTO) (11,79%)

2. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) (7,76%)

3. PT Harum Energy Tbk (HRUM) (6,86%)

Top losers LQ45 hari ini adalah:

1. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) (-2,86%)

2. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) (-2,69%)

3. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) (-1,93%)

Rupiah melemah

Sementara itu kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ada di level Rp 14.903 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (8/6), melemah 0,18% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.875 per dolar AS.

Pergerakan rupiah di Jisdor BI sejalan dengan rupiah spot. Di pasar spot, rupiah ditutup pada level Rp 14.895 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Kamis (8/6), melemah 0,11% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.878 per dolar AS.

Di Asia rupiah melemah bersama mayoritas mata uang lainnya. Ringgit Malaysia mencatat pelemahan terdalam 0,48%, disusul rupiah yang melemah 0,11%, baht Thailand melemah 0,08%, pesso Filipina melemah 0,05%, won Korea melemah 0,01%, rupee India melemah 0,01% dan dolar Taiwan melemah 0,01% terhadap dolar AS.

Sementara itu mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,25%, dolar Singapura menguat 0,09%, yuan China menguat 0,09% dan dolar Hong Kong menguat 0,06% terhadap dolar AS.

Sedangkan indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 03,96, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 104,09. (Herlina Kartika Dewi)