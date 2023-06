Erick Thohir: Pertamina Harus Berani Bersaing dengan Perusahaan Energi Global

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi capaian PT Pertamina (Persero) sepanjang 2022 melalui penerapan transformasi bisnis sekaligus sinergi yang kuat.

Diketahui, Pertamina berhasil membukukan pencapaian pendapatan mencapai 84,89 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di sepanjang 2022.

Angka tersebut setara Rp1.262 triliun atau naik hingga 48 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 57,5 miliar dolar AS.

Sementara, laba bersih juga tertinggi dalam sepanjang berdirinya perseroan.

Perseroan membukukan laba bersih 3,81 miliar dolar AS atau Rp 56,6 triliun, naik 86 persen dibanding tahun 2021 sebesar 2,05 miliar dolar AS atau Rp29,3 triliun.

Ke depan, lanjut Erick, Pertamina perlu memperkuat standardisasi efisiensi dan operasional perusahaan untuk memperkuat bisnisnya.

Apresiasi ini menjadi salah satu poin arahan Menteri BUMN Erick pada pembukaan Pertamina Akhlak Festival di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Erick mengatakan, kinerja baik yang tertoreh saat ini jangan membuat Pertamina berpuas diri.

"Jangan berpuas diri, harus berani benchmarking dengan perusahaan energi global lainnya,” ucap Erick Thohir.

Pendapatan dan profit yang sudah baik menurut Erick, harus juga diikuti oleh standarisasi perusahaan yang setara dengan perusahaan global.

Salah satunya melalui implementasi budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sebagai karakter yang menguatkan kinerja Pekerja Pertamina secara berkelanjutan.

Tahun ini, Erick menambahkan, Pertamina dan BUMN lainnya secara konsolidasi telah berkontribusi dividen sebesar Rp 80,2 triliun kepada masyarakat Indonesia.

Dividen tersebut berasal dari laba sebesar Rp 303,7 triliun. Dividen tersebut merupakan kontribusi terbesar sepanjang sejarah.

“Tantangan ke depan tentu kita harus punya target yang sama, sehingga kontribusi kita ke negara dapat meningkat. Kemudian, dividen tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah dalam berbagai program-program pro rakyat seperti bantuan sosial, sekolah gratis, dan lain-lain,” kata Erick.

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, pihaknya akan menjadikan momentum saat ini untuk bekerja lebih agresif.

"Kita yakin bahwa Pertamina sudah on the right track. Kita akan lanjutkan dengan speed yang lebih cepat lagi dan merata di seluruh Pekerja Pertamina di seluruh Indonesia," terang Nicke.

Pertamina AKHLAK Festival 2023 merupakan upaya peningkatan komitmen internal atas budaya kerja di lingkungan Pertamina Group, sekaligus memperingati perjalanan 3 tahun transformasi organisasi yang berlangsung sejak 2020.