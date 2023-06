Turnamen Golf Sukses, Sinar Mas Land Buka Peluang Kolaborasi Event Lain dengan Tribun Network

Vice President of Corporate Communication Sinar Mas Land Atika Sunarya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vice President of Corporate Communication Sinar Mas Land Atika Sunarya mengatakan perusahaan membuka peluang kolaborasi dengan Tribun Network di event besar lainnya.

Ini menyusul kesuksesan penyelenggaraan Golf Tournament 2023 di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Minggu (25/6/2023).

“Kamk sebagai perusahaan sangat senang sekali apabila bisa berkolaborasi next event dengan Tribun Network karena Sinar Mas Land ini banyak sekali eventnya,” kata Atika.

Atika menyebut tidak cuma di olahraga golf namun ada potensi olahraga atau kegiatan lainnya yang bisa didorong menjadi kompetisi bergengsi.

“Misalnya di basket dan bisa juga event turnamen golf tahun berikutnya. Ini sebenarnya yang kedua kali tetapi sebelumnya memang sempat terhenti,” ucapnya.

Khusus di Golf Tournament 2023, Atika mengatakan ada 136 golfer yang turut berpartisipasi.

Di antara para peserta adalah pemain pro player.

“Tetapi hal yang penting dari turnamen ini yakni wadah untuk mengumpulkan stakeholder mulai dari media, pemerintahan sampai partner Sinar Mas Land,” ungkapnya.

Sejalan dengan tema Unlock The Limit, Atikah menuturkan pentingnya masyarakat agar tidak membatasi diri dalam mengembangkan potensi diri.

“Pesan tertentu dari kami, sebagai manusia jangan sampai kita membatasi diri dan jangan mudah menyerah saya percaya tidak ada di dalam diri ini yang namanya limitation. We can do it,” pungkasnya.