Jelang Idul Adha, Harga Telur, Minyak Goreng, hingga Beras Turun, Simak Rinciannya per 26 Juni 2023

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Menjelang hari raya Idul Adha 2023, telur ayam kini dipatok dengan harga yang lebih murah jadi Rp 19.950 per kg. Minyak goreng kemasan turun harga ke kisaran Rp 47.400 per kg. Sementara beras jadi Rp 13.550 per kg.