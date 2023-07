McDonald Tebar Promo Beli Paket Hemat atau PaNas Upsize Gratis McFlurry Oreo

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial McDonalds untuk pembelian Paket Hemat atau PaNas gratis Mcflurry Oreo.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, McDonald’s kembali memberikan promo spesial di awal bulan Juli

Promo yang ditawarkan oleh McDonalds tersebut yakni setiap pembelian Paket Hemat ukuran Large atau PaNas Spesial Large akan mendapat gratis satu McFlurry Oreo

“Promo Gratis McFlurry feat. OREO balik lagi nih buat kamu yang belum beli,” tulis McDonalds Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Adapun promo ini berlaku mulai 3 hingga 11 Juli 2023 untuk pembelian Dine In, Take Away, Drive Thru dan Delivery.

“Promo beli Paket Hemas atau PaNas gratis McFlurry Oreo ini berlangsung dari 3 sampai 11 Juli 2023,” kata McDonalds

Selain itu, promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lain. Kemudian promo ini tidak tersedia di seluruh outlet McDonalds seluruh Indonesia pada jam 01.00 hingga 05.00.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit Adi Prasetyo)