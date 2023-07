Promo Cold n Brew, Ada Paket Bundling Cuma Bayar Rp 77.000, Hanya Berlaku Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Cold n Brew dalam rangka Flash Sale 7.7.

Untuk memeriahkan Flash Sale 7.7, kedai kopi Cold n Brew memberikan promo spesial berupa paket bundling.

Paket bundling itu berupa Spagetti All Series + Bolen Choco/Choco Almond Croissant + Vanilla Latte Ice ditambah Cornflake Carnberry Cookie.

Untuk menikmati sajian ini, pelanggan hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp 77.000.

"Cuma hari ini Flash Sale 7.7, dapatkan paket bundling spesial hanya dengan Rp 77.000,”"tulis Cold n Brew dalam akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa adanya promo atau harga normal, paket bundling tersebut dijual seharga Rp 118.000.

Baca juga: Promo RotiO Terbaru: Beli Satu Roti Cuma Bayar Rp 11 Ribu, Berlaku hingga 31 Juli 2023

Syarat Mendapat Promo

- Promo paket bundling Rp 77.000 hanya berlaku pada Jumat, 7 Juli 2023 hari ini.

- Promo ini berlaku dari pukul 07.00 sampai 19.00 WIB

- Promo berlaku di seluruh outlet Cold n Brew yang berada di Solo, Jogja, Klaten, Sragen, Semarang, Tawangmangu, Medan.

Untuk wilayah Solo, terdapat lima outlet Cold n Brew yakni:

Cold n Brew Fajar Indah

Cold n Brew Wahidin

Cold n Brew Solo Balapan

Cold n Brew Veteran

Cold n Brew UNS

- Promo ini hanya berlaku Dine In dan Take Away

(Tribunnews.com/Mikael Dafit Adi Prasetyo)