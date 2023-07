Mampu Bersaing di Era Digital BUMN, Asabri Diganjar Penghargaan Bergengsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinilai mampu mengejar persaingan di era digital, PT Asabri (Persero) diganjar penghargaan The SPEx2® DX Award 2023.

BUMN Asuransi anggota TNI-Polri ini dinilai telah melakukan pembenahan serta fokus kepada eksekusi strategi tata kelola, pemulihan aset, investasi, optimalisasi pembenahan internal pada proses layanan, IT, produk, serta SDM yang akhirnya mampu mendorong peningkatan kinerja Asabri dari sisi operasional dan finansial sebagai BUMN pelopor asuransi bagi TNI-Polri serta ASN Kemhan juga Polri.

Sekretaris Perusahaan Asabri Okki Jatnika mengatakan penghargaan ini merupakan buah kegigihan Asabri dalam menjalankan strategi dan inovasi.

"Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras Asabri dalam memberikan manfaat dan layanan yang terbaik bagi peserta. Semoga kedepan, Asabri dapat terus meningkatkan kualitas SDM, pelayanan dan kepercayaan peserta serta manfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Okki, Sabtu (8/7/2023).

Pada penghargaan tersebut juri menganugerahi Asabri sebagai The Best Company in Executing Business Turnaround.

Okki Jatnika menyampaikan bahwa sejak tahun 2020, Asabri secara konsisten terus melakukan perbaikan dan inovasi tidak hanya dari segi tata kelola perusahaan, namun juga dari sumber daya manusia dan layanan bagi peserta secara digital.