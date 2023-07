7 Gebrakan Kimia Farma Menuju Pusat Kesehatan Terpadu

TRIBUNNEWS.COM - Slogan baru ’’Ingat Sehat Ingat Kimia Farma’’ yang baru diluncurkan PT Kimia Farma Apotek, bukan tanpa alasan. Melalui jargon baru ini, anak perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk. tersebut, memastikan hadir untuk masyarakat sebagai pusat kesehatan terpadu yang paling komprehensif.

Bersamaan dengan peluncuran slogan ’’Ingat Sehat Ingat Kimia Farma’’, BUMN Farmasi tersebut juga melakukan 7 gebrakan baru. Ketujuh gebrakan baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Grand Opening 23 outlet baru dan relokasi outlet di seluruh Indonesia.

2. Peluncuran kerja sama Kimia Farma Apotek dengan Optik Melawai.

3. Peluncuran Klinik Virtual Kimia Farma bekerja sama dengan RSCM dan SiapDok serta telah terdaftar di Satu Sehat, dimana untuk tahap awal berada di 47 titik.

4. Penandatanganan kerja sama Kimia Farma Apotek dengan RSKO, RSUD Abdul Muluk, RSUD Bayu Asih Purwakarta, dan RSPAD Gatot Soebroto untuk peningkatan kualitas layanan kefarmasian rumah sakit.

5. Penandatanganan kerja sama KFA dan PT Retail Kita Indonesia serta launching Warung Sehat Kimia Farma di beberapa daerah hingga ke desa. Untuk tahap awal telah berada di 7 koperasi unit desa (KUD).

6. PT Kimia Farma Tbk. juga menandatangani kerjasama dengan Wondfo Biotech Co. Ltd. tentang kolaborasi penyiapan/produksi produk point of care test (POCT) di Indonesia disertai transfer teknologi untuk pasar Indonesia bahkan direncanakan diperluas untuk wilayah Asia Tenggara.

7. Penandatanganan kerja sama Kimia Farma Apotek dan PT Medika Makmur Gemilang tentang alat-alat kesehatan, serta penandatanganan kerja sama Kimia Farma Apotek dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalucia (secara daring) dan Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN Aditya Dhanwantara. Acara ini juga dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes yang mewakili Wali Kota Denpasar dan para mitra Kimia Farma.

Dalam sambutannya, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalucia menilai, slogan baru ‘Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’ sangat bagus. Melalui inovasi yang telah dikembangkan Kimia Farma, Rizka berharap agar Kimia Farma dapat menjangkau seluruh pelosok negeri sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat sesuai dengan slogan ‘Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’.

“Launching slogan ‘Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’ merupakan bentuk transformasi yang sangat baik. Kami berharap Kimia Farma terus membantu pemerintah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana memperoleh, menyimpan, dan menggunakan obat-obatan dengan baik sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Rizka menilai bahwa Kimia Farma memiliki agenda yang sejalan dengan pemerintah, yaitu transfer sistem kesehatan melalui upaya preventif dan promotif berbasis komunitas pada masyarakat, dengan pilar utama transfer layanan primer. Jaringan outlet Kimia Farma dapat dijadikan sebagai spoke/skrining riwayat kesehatan peserta BPJS maupun masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN, Aditya Dhanwantara, mengatakan bahwa launching slogan ’’Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’’ dan 7 gebrakan penting pada momen 7/7 merupakan bukti nyata transformasi, pengembangan dan inovasi Kimia Farma.

’’Kegiatan hari ini merupakan milestone Kimia Farma untuk terus berubah, bergerak, dan menciptakan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, luas, dan menjangkau masyarakat lebih banyak. Launching tagline hari ini dengan 7 gebrakan artinya tanggal 7 bulan 7 dengan 7 gebrakan. Kemudian tahun 2023 dengan pembukaan 23 outlet baru, ini angka yang bagus, semoga bisa menjadi rezeki bagi kita semua. Kami dukung semua upaya dan inovasi yang sudah dilakukan Bio Farma dan Kimia Farma, sehingga sejalan dengan tagline ‘Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’.”

Dalam sambutannya, Komisaris Utama Bio Farma Tanri Abeng mengapresiasi jajaran direksi Kimia Farma yang dalam waktu relatif singkat mampu merealisasikan berbagai terobosan penting. Bio Farma Group, sebagai holding kefarmasian yang membawahi PT KF Tbk. dan PT KFA menurutnya, harus terus tumbuh dan berkembang. “Tagline baru: Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma. Semua orang pasti ingat sehat, jadi pasti akan ingat Kimia Farma,” tutur sosok yang pernah dijuluki Manager 1 Miliar ini.

Memperluas Layanan Masyarakat

Direktur Utama Kimia Farma David Utama menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri BUMN, Kimia Farma Group berkomitmen untuk memperluas jangkauan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia .

Untuk memperkuat komitmen sebagai pusat produk kesehatan, menurutnya, Kimia Farma terus melengkapi produk dan layanan. Dari sisi produk, kini outlet Kimia Farma tidak hanya menyediakan obat, tetapi juga produk kecantikan (beauty product) seperti perawatan kulit (skincare) dan kosmetik, produk bayi dan anak seperti popok dan berbagai jenis susu, produk personal care (perawatan diri) untuk kebersihan tubuh, rambut, kulit dan wajah serta alat kesehatan dan produk kesehatan lainnya.

David menambahkan, dari sisi layanan, Kimia Farma juga berinovasi melalui klinik virtual (virtual clinic) yang juga diluncurkan pada hari ini (7/7). Layanan klinik virtual ini bekerja sama dengan para dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter dan dilayani oleh Kimia Farma. Inovasi-inovasi tersebut merupakan bagian dari 7 gebrakan yang menjadi milestone wajah baru Kimia Farma.

“Jadi, hari ini menjadi momentum penting di 7/7 [7 Juli 2023], sebuah milestone bagi Kimia Farma Group dan Holding BUMN Kesehatan Bio Farma melalui 7 gebrakan di momen spesial 7/7. Gebrakan ini menjadikan wajah baru Kimia Farma sebagai pusat produk kesehatan dan untuk memperkuat slogan ‘Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’. Hal ini sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek Agus Chandra, menyampaikan bahwa 7 gebrakan ini dilakukan Kimia Farma ini untuk memperkuat posisinya sebagai pusat produk dan layanan kesehatan yang makin lengkap dengan wajah baru outlet yang lebih lengkap dan menarik bagi pelanggan.

“Ini menjadi momentum penting bagi kami melalui ekspansi, kerja sama dengan mitra, dan launching slogan ‘Ingat Sehat, Ingat Kimia Farma’ sekaligus melakukan 7 gebrakan penting. Outlet Kimia Farma kini semakin lengkap dari sisi produk dan layanan kesehatan. Outlet juga makin banyak dan tersebar. Kini, masyarakat bisa langsung melihat wajah baru outlet Kimia Farma yang lebih menarik dan lengkap. Gebrakan-gebrakan ini sebagai bentuk komitmen kami sebagai bagian dari Kimia Farma Group untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Dia mencontohkan outlet baru Kimia Farma Danau Tamblingan, yang berlokasi di Sanur, memiliki kategori produk yang lengkap mulai dari produk khas Bali, travel to go, produk tropical, Bali Nature, travel medicine, Herborist, Selensia serta produk-produk lainnya. Selain itu, outlet baru di Sanur ini sudah melayani klinik virtual dan pemeriksaan mata.

“Khusus untuk 47 outlet di seluruh Indonesia dengan konsep Apotek Plus Klinik Virtual Kimia Farma ini diharapkan makin meningkatkan pengalaman pelanggan Kimia Farma. Apalagi layanan Klinik Virtual Kimia Farma telah terdaftar di Satu Sehat. Demikian juga kolaborasi dengan Retail Kita untuk Warung Sehat binaan Kimia Farma di beberapa daerah hingga ke tingkat desa akan memperluas akses layanan dan produk kesehatan terhadap masyarakat. Bahkan kerja sama ini juga didukung Bank Mandiri berupa pembiayaan dan digitalisasi melalui layanan Livin Merchant. Ini juga akan menjadi gebrakan Kimia Farma Apotek dalam memperluas jaringan outlet sehingga dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan mitra binaannya.”

Agus Chandra mengajak konsumen untuk berkunjung ke outlet-outlet Kimia Farma seiring dengan tampilan baru, kelengkapan produk kesehatan, dan berbagai promo menarik seperti diskon hingga 70 persen pada waktu tertentu. “Kami ingin memberikan pengalaman terbaik kepada seluruh pelanggan kami.”(*)