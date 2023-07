Pagi Ini Nilai Tukar Rupiah Melemah Tembus Level Rp15.000 per Dolar AS

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta. Laju rupiah pagi ini bergerak dengan rentang pergerakan di kisaran Rp 14.984 per dolar AS sampai Rp 15.024 per dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi ini bergerak melemah.

Berdasarkan data Yahoo Finance pada, Jumat (21/7/2023), nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis ke Rp 14.988 per dolar AS.

Hingga sekira pukul 10.05, pergerakan mata uang Garuda bergerak semakin terpeleset hingga masuk ke Rp 15.024 per dolar AS, turun 39 poin atau 0,26 persen persen dibanding kemarin di Rp 14.985 per dolar AS.

Laju rupiah pagi ini bergerak dengan rentang pergerakan di kisaran Rp 14.984 per dolar AS sampai Rp 15.024 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah bergerak tembus level Rp 15.000 per dolar AS, yakni di Rp 15.024 per dolar AS atau melemah 0,26 persen.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 14.991 per dolar AS.

Sebelumnya, analis pasar uang sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, rupiah dapat lanjutkan penguatan hingga Rp 14.960.

"Untuk Jumat, mata uang rupiah fluktuatif. Namun ditutup menguat di rentang Rp 14.960 per dolar AS hingga Rp 15.030 per dolar AS," ujar dia melalui risetnya, Jumat (21/7/2023).

Dia menjelaskan, sentimen eksternal yang memengaruhi rupiah adalah dolar AS tetap lemah, tetapi pedagang telah mulai mengkuadratkan posisi menjelang pertemuan Federal Reserve atau Bank Sentral AS pekan depan.

"Dengan bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin," katanya.

Fokus sebagian besar, lanjut Ibrahim, tetap pada apakah Fed akan memberi sinyal jeda yang diperpanjang dalam siklus kenaikan suku bunga.

"Mengingat pelemahan inflasi AS baru-baru ini," tutur dia.

Sementara itu, sentimen internal yang memengaruhi rupiah, yakni didasarkan Jerman yang tengah menghadapi serangkaian ujian berat.