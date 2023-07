Beredar Pop Up Virus saat Buka BCA Mobile, Presdir BCA: Hoaks, Bertujuan untuk Menakuti Nasabah

BCA Mobile di smartphone. media sosial diramaikan dengan unggahan berisi tangkapan layar yang menampilkan pop up virus dengan latar belakang tampilan awal aplikasi BCA Mobile.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Viral di media sosial. Beredar kabar soal tangkapan layar dan narasi yang ditujukan untuk para pengguna aplikasi BCA mobile di medsos. Dalam Screenshot itu ditampilkan peringatan adanya virus pada aplikasi BCA mobile.

Hal itu langsung dijawab Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja.

Jahja mengatakan, dua hari ini ada berita-berita hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan soal tangkapan layar yang menulis aplikasi BCA mobile ada virusnya.

Baca juga: Naik 34 Persen, Laba Bersih BCA Jadi Rp 24,2 Triliun di Semester I 2023

Jahja mengaku tidak mengetahui apa motivasi yang melakukan hal tersebut, tapi kalau dicek sampai saat ini dari nasabah tidak ada yang dapat tulisan seperti itu di aplikasi BCA mobile.

"Jadi, saya pikir ini adalah satu kreasi. Kreasi di sosmed yang mengada-ada, menakut-nakuti nasabah, membuat mereka gamang," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/7/2023).

Dengan demikian, sebenarnya kasusnya belum ada karena jika benar terjadi, maka pihaknya akan memproses perbaikan aplikasi mobile banking nasabah.

"Jadi, kalau betul ada, pasti ada yang menanyakan langsung, kita akan proses, tapi kita sudah berikan klarifikasi ini semua adalah hoaks. Abaikan saja dan kalau Anda mengunduh aplikasi harus betul-betul yakin dan saya kira yang android memang kadang-kadang agak lemah," kata Jahja.

Lebih lanjut, dia menambahkan, perusahaan sudah memperkuat dari sisi keamanan mobile banking agar nasabah merasa aman dan nyaman.

"Saya kira buat di BCA apalagi kita sekarang untuk mengambil alih, misal Anda membeli handphone baru ya, waktu dulu memang ada sedikit kelemahan waktu take over handphone, pada saat ini, kita sudah menggunakan face biometrik. Jadi, kalau Anda misalnya coba mengambil alih mobile phone orang, waktu face biometrik dia melihatnya tuh seperti orang lain, sehingga akan ditolak, aman, kecuali orang itu sendiri yang melakukan di handphone-nya sendiri, maka biometriknya katakan iya diterima," pungkasnya.

Baca juga: Cara Bayar Pajak PBB Online Melalui Layanan BNI Mobile, BCA Mobile Serta BRImo

Jangan Klik Apapun

BCA buka suara terkait adanya kabar yang beredar soal munculnya pop up peringatan virus di aplikasi mobile banking BCA.

Executive Vice President Secretariat and Corporate Communication BCA Hera F Haryn mengatakan, masyarakat harus berhati-hati kalau terdapat pop up notifikasi deteksi virus di aplikasi mobile banking, apalagi ketika pop up tersebut menggiring nasabah untuk mengeklik beberapa ikon lainnya.

"Yang dapat kami informasikan, tidak mengeklik apapun pilihan di situ, berhati-hati ketika akan men-download aplikasi tertentu," ucap dia dalam konferensi pers paparan kinerja BCA Semester I-2023, Senin (24/7/2023).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja

Selain itu, ia berpesan agar nasabah menghubungi Halo BCA ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan di aplikasi atau layanan BCA lainnya.