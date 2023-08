Telkomsel dan Ericsson Kerjasama Pengembangan Jaringan 4G/5G

Telkomsel dan Ericsson menjalin kerjasama pengembangan dan memperkuat jaringan 4G/5G di Indonesia, dalam 'Imagine Live 2023 - Unlock the Future of 5G' di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan Ericsson baru saja mengumumkan kemitraan terbaru yang berfokus pada pengembangan dan memperkuat jaringan 4G/5G di Indonesia.

Saat ini, Ericsson telah menyediakan konektivitas hingga menerapkan produk dan solusi Jaringan Akses Radio (RAN) 5G yang hemat daya dari Radio System di sejumlah daerah di tanah air.

Mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat serta bagian timur Kalimantan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) sejak 2021.

Sedangkan untuk segmen Business to Business (B2B), sejak 2021, pengimplementasian konektivitas 5G untuk industri telah dilakukan pada salah satu perusahaan manufaktur di Batam.

Presiden Ericsson Indonesia, Jerry Soper mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat jaringan Telkomsel dengan pemanfaatan radio Massive MIMO AIR 3219.

"Radio multi-band dan Massive MIMO generasi terbaru kami seperti AIR 3219 dan baseband yang sedang digunakan dalam jaringan, dapat membantu Telkomsel mengurangi konsumsi energi dan secara signifikan menurunkan biaya energi serta total biaya kepemilikan mereka di masa mendatang," kata Soper, dalam 'Imagine Live 2023 - Unlock the Future of 5G' di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).

Pengembangan Massive MIMO generasi terbaru ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi energi.

Penggunaan radio Massive MIMO AIR 3219 ultra lightweight hemat energi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 5G dan Fixed Wireless Access & Convergence (FWA/FMC) di masa depan.

Sementara itu Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan bahwa jaringan4G/5G yang ditingkatkan akan mendukung upaya Telkomsel dalam mewujudkan pengembangan layanan, baik itu pada segmen B2B maupun Business to Customer (B2C).

Terutama untuk penguatan inisiatif Industri 4.0, penguatan smart city, serta membawa manfaat yang lebih besar bagi konsumen dan lintas sektor industri di Indonesia.

"Dengan penggelaran jaringan 5G Telkomsel yang terukur dan bertahap, kami terus membuka lebih banyak potensi kemajuan dan bersama jadi yang terdepan mengakselerasikan adopsi gaya hidup digital yang semakin inklusif dan berkelanjutan," jelas Nugroho.