Promo Kemerdekaan Waroeng Steak: Nikmati 2 Chicken Double dan 2 Milkshake Cuma Rp 78.000

Waroeng Steak and Shake memberikan promo spesial kemerdekaan berupa dua paket menu dengan harga Rp 78.000.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo Spesial Kemerdekaan Waroeng Steak & Shake.

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI, Waroeng Steak & Shake memberikan promo spesial kemerdekaan.

Promo tersebut berupa harga khusus untuk dua menu Best Seller Waroeng Steak yakni 2 Steak Waroeng plus 2 Milkshake dan 2 Chicken Double plus 2 Milkshake yang dapat dinikmati dengan harga Rp 78.000.

“Promo Kemerdekaan Waroeng Steak dengan pilihan 2 menu Best Seller hadir buat kalian semua,” tulis Waroeng Steak di akun Instagram resminya.

Selain kedua menu di atas, Waroeng Steak juga memberikan promo untuk pembelian 3 Milkshake (stroberi atau vanila) dengan harga Rp 45.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo ini berlaku dari 15-18 Agustus 2023

- Promo berlaku di outlet Waroeng Steak & Shake seluruh Indonesia

- Promo berlaku selama jam operasional outlet

- Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di outlet (dine in dan take away, tidak berlaku online)

- Harga sudah termasuk pajak (Untuk struk harga sebelum pajak akan tertulis Rp 70.909 dan Rp 40.909.

- Pastikan kamu menuliskan promo spesial kemerdekaan pada saat pemesanan. Untuk Steaklovers yang tidak menuliskan promo spesial kemerdekaan pada saat pemesanan maka akan terhitung harga normal

