Pos Indonesia Kerja Capaian Tertinggi Net Zero Emission

Ajang TJSL & CSR Award 2023 mendapat dukungan dari Indonesia Shared Value Institute (ISVI) dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya mengangkat tema “Program TJSL dan CSR BUMN melalui 4 Pilar Pembangunan yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan UMK yang berkelanjutan.”

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) kini berlomba-lomba mengejar capaian tertinggi net zero emission (NZE) secara bertahap di operasional perusahaannya untuk merespon tren pemanasan global.

Upaya mengejar target NZE tersebut juga sejalan dengan amanat Kementerian BUMN. Upaya tersebut antara lain dijalankan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

"Target kami adalah pencapaian nilai tinggi untuk Net Zero Emission (NZE) karena sudah diamanatkan juga oleh Kementerian BUMN dan UPU (Universal Postal Union)," kata Tata Sugiarta, Corporate Secretary Pos Indonesia usai menerima penghargaan di ajang TJSL dan CSR Award 2023.

Baca juga: Pos Indonesia Jalankan Transformasi di 7 Lini Proses Bisnis

Pos Indonesia selama ini dinilai berhasil dalam menjalankan program NZE ini di lingkungan perusahaan.

Karena itu, BUMN ini berhasil meraih tiga penghargaan ajang TJSL dan CSR Award 2023 yang diselenggarakan BUMN Track di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

BUMN ini meraih bintang 4 (Gold) untuk Pilar Sosial, meraih bintang 4 untuk Pilar Ekonomi dan bintang 5 (Platinum) untuk Pilar Lingkungan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga merupakan Ketua Komite Penilai Kehormatan TJSL&CSR Award 2023 menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN yang telah menempatkan posisi BUMN sebagai bagian dari warga dunia dalam upaya mencapai tujuan pembanguan berkelanjutan melalui implementasi program TJSL dan CSR.

Ia berharap agar TJSL&CSR Award 2023 menjadi momentum penting untuk menggugah kembali solidaritas dan kepedulian para pelaku usaha terhadap kondisi lingkungan sosial.

“Penting untuk kita sadari bahwa fungsi BUMN tidak hanya semata-mata sebagai agent of value creator yang memberikan kontribusi keuntungan, melainkan juga sebagai agent of development yang dituntut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional," ujar Bambang.

"Dalam menjalankan fungsinya sebagai generator aktivitas perekonomian, BUMN tidak boleh melupakan kontribusinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ajang TJSL & CSR Award 2023 mendapat dukungan dari Indonesia Shared Value Institute (ISVI) dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya mengangkat tema “Program TJSL dan CSR BUMN melalui 4 Pilar Pembangunan yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan UMK yang berkelanjutan.”

Program TJSL&CSR oleh BUMN mengacu pada Permen PER-1/MBU/01/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL (Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan) BUMN yang merujuk pada Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Apresiasi kepada perusahaan yang menjalankan praktik TJSL dan CSR terbaik mengacu pada empat pilar SDG’s berupa Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola, serta memberikan nilai tambah Creating Shared Value bagi perusahaan.