Raih Omzet Rp8 Miliar Lewat Streaming Jualan di Shopee Live, dr. Richard Lee Beber Tips Suksesnya!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minat masyarakat untuk berbelanja ataupun berjualan melalui siaran langsung atau live streaming di e-commerce makin tinggi dari hari ke hari.

Hal ini tak terlepas dari kemudahan dan pengalaman jual beli interaktif dan menyenangkan yang diberikan oleh sebuah platform. Salah satunya adalah e-commerce Shopee dengan layanan live streaming Shopee Live.

Melihat peluang yang begitu besar tersebut, para selebritas dan influencer pun berlomba-lomba ikut berjualan dengan memanfaatkan fitur live stream. Melalui live shopping, mereka umumnya menjajakan produk mereka secara terbatas untuk masyarakat.

Perlombaan live shopping di kalangan para figur publik ini dimulai dari Raffi Ahmad yang menggemparkan warganet dengan live streaming jualan di Shopee Live total transaksi sebesar 7 miliar pada momen 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, hingga dr. Richard Lee yang menghebohkan dunia live streaming dengan streaming jualan di Shopee Live pada momen 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival lalu.

Dokter sekaligus pengusaha sukses di bidang kecantikan ini pun mengungkapkan pindah lapak ke Shopee Live dan melakukan streaming perdana di kampanye 8.8 tersebut. Dirinya langsung melakukan streaming perdana dan menemani pengguna berbelanja produk kecantikan di Shopee Live.

Usai live streaming jualan di Shopee Live, dr. Richard mengungkapkan keberhasilannya pecahkan rekor omzet penjualan di Shopee Live yang tembus hingga 8 Milyar hanya dalam waktu 2,5 jam. Pencapaian luar biasa ini bahkan bisa melampaui rekor Sultan Andara sebelumnya d Shopee Live.

“2.5 Jam dapet 8 MILYAR RUPIAH! Luar biasa banget Live Shopee ya, membludak banget! Kalian luar biasa dibanding platform lain, ini Shopee luar biasa banget livenya! Target cuman 2 Milyar, dalam waktu 2.5 Jam dapet 8 MILYAR RUPIAH!!! Pecah banget, paling murah cuman di Live Shopee luar biasa banget! Dan bagi kalian semua yang gak kebagian hari ini tungguin dan pantengin terus live saya di Shopee Live! Jangan lupa ya! Thank you semua yang sudah check out bareng saya!", ucap dr. Richard dalam unggahan video di Instagram Story @dr.richard_lee pada Selasa, 1 Agustus lalu.

Sejak pindah lapak dan perdana mengadakan sesi live streaming melalui akun tokonya Goddesskin by Athena selama 2,5 jam nonstop, sesi Shopee Live bersama dr. Richard, yang merupakan salah satu bagian dari kemeriahan kampanye 8.8, mendapatkan respon luar biasa dari para pengguna e-commerce ini.



"Pertama saya enggak menyangka juga, saya diajak Shopee live perdana di Shopee. Saya pertamanya enggak percaya diri, karena kan kalau ini di Shopee ini baru pertama. Dan ternyata angka pencapaiannya luar biasa," ucap Richard saat ditemui Rabu lalu (9/8/2023)..

Dirinya mengaku senang bisa memecahkan rekor fantastis tersebut di Shopee Live. "Pecah rekor akhirnya Rp8 miliar dalam 2,5 jam. Happy banget, seneng banget," sambungnya.

Shopee Live hadirkan berbagai fitur unggulan dan keuntungan

Dahsyatnya omzet penjualan dr. Richard Lee tentu tak lepas dari fitur unggul yang dimiliki Shopee Live.

Mengutip dari riset Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, 69 persen responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan, melampaui pesaing terdekatnya di angka 25 persen.

Persebaran preferensi terhadap penawaran menarik untuk masing-masing pemain antara lain:

Secara fitur, Shopee Live hadir dengan cukup lengkap. Namun, lebih dari itu, Shopee Live menawarkan keuntungan lainnya yang menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya, Shopee Live dipilih berkat produknya yang hadir dengan harga paling murah dibanding dengan e-commerce besar lainnya.