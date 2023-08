Buka Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, Sri Mulyani Pamer Keindahan Candi Borobudur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati membuka pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Sebelum membuka pertemuan secara resmi, bendahara negara itu memamerkan keindahan Indonesia dengan menunjukkan area ruang pertemuan yang memiliki latar belakang Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

"Jika anda melihat dari Indonesia, kami memiliki candi Borobudur dan Candi terkenal lainnya. Anda dapat melihat di latar belakang ada Candi Prambanan," kata Menkeu Sri Mulyani.

Bendahara negara Republik Indonesia bilang, keindahan lain yang terpampang nyata dalam ruang pertemuan yaitu sistem pengairan masyarakat Bali (Subak Bali) serta situs manusia purba Sangiran yang berasal dari Jawa Tengah.

"Saya harap jika anda tidak punya waktu untuk menikmati di luar Jakarta, setidaknya nikmati latar belakangnya," jelasnya.

Dia bilang, dengan pesona keindahan budaya tanah air itu seharusnya para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bisa mengabadikannya dengan melakukan foto bersama.

"Tadi malam kami seharusnya berfoto bersama dengan latar belakang semua bangunan indah ini. Saya tidak sadar ada sesi di sana," terang Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani berjanji bakal mengajak para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan se-Asean untuk menikmati keindahan alam Indonesia di lain waktu.

"Tapi kita akan bertemu lagi di lain waktu dan bertemu lagi. Aku berjanji padamu bahwa Indonesia dan kami masih memiliki banyak kinerja di masa depan ketika kami bertemu bersama," imbuhnya.

Asal tahu saja, ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ini merupakan pertemuan kali kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Bali, pada Maret 2023.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Yogi Rahmayanti mengatakan, perhelatan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) mengusung tiga isu prioritas.

"Di sektor atau jalur keuangan, kita kontribusi di 3 klaster. Kita sebutnya strategic trust, pertama recovery dan rebuilding, kemudian begitu juga digital economy ada perkembangan sangat signifikan yang di lead teman-teman bank sentral. Serta juga isu sustainability untuk promosikan transition finance dan support sustainable finance dan green economy," ujar Yogi dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Adapun pertemuan AFMGM kedua ini dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Selain itu, sesuai dengan ASEAN Leaders’ Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership in November 2022, ASEAN turut mengundang Timor-Leste untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam rangkaian pertemuan ini.

Rangkaian pertemuan AFMGM ini juga dihadiri perwakilan dari enam organisasi internasional yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), and World Bank (WB) serta mitra strategis yaitu Australia dan European Union (EU).