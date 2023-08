Promo Gajian Waroeng Steak: Nikmati 3 Menu Best Seller Cuma Rp 39.500, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo spesial Waroeng Steak & Shake di bulan Agustus.

Waroeng Steak & Shake kembali memberikan promo bertajuk “Payday” atau promo gajian bagi pelanggan setianya.

Promo tersebut berlaku untuk tiga menu Best Seller Waroeng Steak yakni Chicken Barbeque Grill plus Milk Shake Spesial, Chicken Double plus Milk Shake Spesial, dan Steak Waroeng plus Milk Shake Spesial.

“Promo gajian Waroeng Steak dengan pilihan 3 menu Best Seller hadir buat kalian semua,” tulis Waroeng Steak dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

“Kalian dapat menikmati 3 menu Best Seller Waroeng Steak dengan harga Rp 39.500,” sambungnya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku dari 25 Agustus hingga 2 September 2023

- Promo berlaku selama jam operasional outlet

- Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di outlet (dine in dan take away, tidak berlaku online)

- Harga sudah termasuk pajak (Untuk struk harga sebelum pajak akan tertulis Rp. 35.909,-)

- Promo berlaku di seluruh outlet Waroeng Steak & Shake

- Promo berlaku kelipatan dan tidak ada kuota setiap harinya

- Pastikan kamu menuliskan “PROMO PAYDAY” pada saat pemesanan. Untuk Steaklovers yang tidak menuliskan “PROMO PAYDAY” pada saat pemesanan maka akan terhitung harga normal.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)