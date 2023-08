Promo Pizza Hut: Setiap Transaksi Minimal Rp 200.000 Dapat Gratis 1 Puff Pastry Mushroom Cream Soup

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Pizza Hut Indonesia di bulan Agustus.

Pizza Hut Indonesia kembali memberikan promo spesial bertajuk “Merdeka Akhir Bulan” untuk pelanggan setianya.

Promo ini menawarkan gratis 1 Puff Pastry Mushroom Cream Soup untuk setiap transaksi apapun senilai Rp 200.000.

“Dapetin promo gratis Puff Pastry Mushroom Cream Soup untuk pembelian dine-in/takeaway,” tulis Pizza Hut Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Sedangkan untuk setiap transaksi senilai Rp 300.000 akan mendapat 2 Puff Pastry Mushroom Cream Soup secara gratis.

Syarat Mendapat Promo

Adapun syarat mendapat promo gajian buat menu jagoan adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku di outlet Pizza Hut seluruh Indonesia

(Untuk outlet Pizza Hut di Jakarta terdapat Pizza Hut Resto Rawamangun, Pizza Hut Resto Matraman Raya, Pizza Hut Resto Juanda.

- Promo ini hanya berlaku di tanggal 25 hingga 31 Agustus 2023

- Promo gratis 1 Puff Pastry Mushroom Cream Soup berlaku untuk pembelian Take Away. Sedangkan gratis 2 Puff Pastry Mushroom Cream Soup berlaku untuk pembelian Dine In.

- Khusus Take Away dapat menggunakan kode voucher: FREEPUFFPASTRY.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)