Launching Program Inkubator Bisnis HIPMI Banjarnegara 

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian dan membantu para pelaku usaha, khususnya anggota dan pengurus hipmi agar bisa mengambangkan bisnisnya (scale up), maka hipmi banjarnegara menjalankan program inkubator bisnis.

Launching program inkubator bisnis dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, bertempat di Warung Stasiun, komplek eks Stasiun Banjarnegara, Banjarnegara.

Program inkubator bisnis yang dijalankan agak berbeda dengan program inkubator yang lain. Di sini para peserta akan mendapatkan pendampingan bisnis selama setahun penuh (12 bulan), dan didampingi oleh para pelaku usaha yang berpengalaman dan punya kapasitas yang mumpuni, baik dari internal pngurus hipmi maupun dari luar.

Pertemuan rutin dilaksanakan sebulan sekali, tetapi interaksi bisa kapan saja, dan bisa saling berbagi antar peserta maupun dengan para mentor, kunjungan ke lokasi usaha para peserta.

Peserta dibagi menjadi 4 kelas. Kelas A, B dan C diklasifikasikan berdasarkan profit mereka. Kelas A untuk para pelaku usaha yang baru memulai sampai dengan profit 2juta per bulan.

Kelas B untuk pelaku usaha dengan profit 2-5juta per bulan. Sedangkan kelas C untuk pelaku usaha dengan profit 5-10juta per bulan.

ketua umum hipmi banjarnegara Andi Haryono menyampaikan bahwa tujuan dari pembagian itu adalah agar bisa menyesuaikan bahan materi dan diskusi.

Tentunya tidak akan ada relevansi bila semua disamaratakan, karena kebutuhan ilmu dan hal yang didiskusikan tentunya berbeda di tiap tahap bisnis.

Materi belajar murid SMA penting untuk siswa siswi sma, tapi belum berguna untuk murid SD, begitupun sebaliknya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memudahkan dalam mengukur tingkat keberhasilan program, jadi semua parameternya terukur dengan jelas.

Jika dalam 1 tahun pendampingan tidak ada perkembangan (naik kelas), atau tidak ada peningkatan pendapatan/profit berarti bisa disimpulkan program belum berhasil dan perlu adanya evaluasi dan perbaikan supaya hasilnya lebih maksimal.

Selain 3 kelas sesuai tahap bisnisnya, masih ada satu kelas lagi yaitu kelas khusus untuk Digital Marketing. Dunia yang sangat cepat berubah, digitalisasi dan kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan, serta perubahan gaya hidup masyarakat, membuat digital marketing menjadi salah satu solusi dan jawaban dari tantangan-tantangan tersebut.

Dalam pelaksnaan program inkubator bisnis ini, hipmi banjarnegara menggandeng salah satu perusahaan jasa pengiriman yaitu Paxel sebagai mitra dan sponsor.

Atas dasar kesamaan visi yaitu untuk membantu para pelaku usaha agar bisa maju dan mengambangkan bisnisnya, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama yang baik, sehat dan saling menguntungkan.