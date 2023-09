Jadwal Agenda KTT ASEAN 4 September 2023, Ada Pertemuan Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit 2023 di Jakarta akan berlangsung mulai 5 September-7 September 2023.

Namun, sejumlah rangkaian agenda telah berlangsung sejak beberapa hari ke belakang, termasuk hari ini, Senin (4/9/2023).

Sebagai informasi, pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini akan terpusat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Tidak hanya dihadiri oleh pemimpin organisasi dari negara ASEAN. Tetapi dihadiri pula negara-negara mitra, yakni India, Korea Selatan, China, Jepang, Australia, bahkan hingga Amerika Serikat.

Lantas, apa saja rangkaian pada Senin, 4 September 2023?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, terdapat 4 agenda acara.

Pertama, ASEAN Foreign Ministers' Meeting. Ini merupakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Negara Anggota ASEAN yang secara umum membahas perkembangan pembangunan Masyarakat ASEAN.

Kedua, 27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting. Untuk melanjutkan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun di bidang kerja sama politik dan keamanan, para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk membentuk APSC.

APSC bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan hidup damai satu sama lain dan dengan dunia dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.

Para anggota Komunitas berjanji untuk hanya bergantung pada proses damai dalam penyelesaian perbedaan intra-regional dan menganggap keamanan mereka pada dasarnya terkait satu sama lain dan terikat oleh lokasi geografis, visi dan tujuan bersama.

Ketiga, 34th ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting. ACC Meeting membahas berbagai topik utama ASEAN selama tahun kepemimpinan tertentu, dan isu-isu lain yang muncul yang menjadi prioritas ASEAN.

Misalnya, pada tahun 2020, ACC memainkan peran penting dalam diskusi mengenai arah ASEAN menuju upaya kolektif dalam menanggapi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19). Area prioritas untuk pembahasan ACC juga dapat ditetapkan pada KTT ASEAN.

Keempat, Signing Ceremony of the Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Yakni merupakan acara seremonial kerjasama di berbagai atau sektor bidang.