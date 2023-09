Presiden WEF: Indonesia Mainkan Perang Penting Topang Pertumbuhan Ekonomi Global

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) Klaus Martin Schwab menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian global.

Martin Schwab menyampaikan hal tersebut selama pertemuannya dengan Presiden Jokowi beserta mantan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, mulai 5 sampai 7 September 2023.

Kendati Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia pada Agustus 2023 turun atau mengalami deflasi sebesar 0,02 persen, selama kuartal kedua tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mencatatkan kenaikan hingga menyentuh ke level 5,17 persen secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalahkan ekonomi Singapura yang hanya tumbuh 0,7 persen, sementara ekonomi Filipina berada dikisaran 4,3 persen, Malaysia melesat tipis sebesar 5,6 persen dan Vietnam 4,14 persen.

"Dibanding negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat, dengan inflasi terkendali. Pertumbuhan kita hanya di bawah China 6,3 persen ataupun Uzbekistan 5,6 persen," sebut kantot Mnko Perekonomian dalam konferensi pers resminya.

Tingkat inflasi Indonesia juga terus menunjukan pemulihan hingga berada di bawah 4 persen. Pencapaian ini lantas membuat Schwab optimis bahwasanya Indonesia dapat menyumbang peranan penting bagi kemajuan ekonomi global.

Komentar serupa juga dilontarkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva, di sela pertemuannya dengan Presiden Jokowi saat delegasi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (04/09/2023).

Direktur Pelaksana IMF menyampaikan apresiasi atas prestasi ekonomi Indonesia yang sukses membukukan kenaikan di tengah kondisi perekonomian dunia yang terus tertekan akibat deflasi.

“Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa ASEAN is a bright spot di tengah situasi dunia yang sulit dan Indonesia dikatakan sebagai source of joy, source of hope,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Ini juga memberikan pelajaran juga bagi negara-negara berkembang, kalau Indonesia bisa maka negara berkembang lain juga harus bisa,” imbuh Marsudi dikutip dari website Setkab RI.

Presiden WEF dan IMF berharap agar pemulihan ekonomi Indonesia bisa menguat dalam jangka waktu yang lama sehingga Asia Tenggara bisa berevolusi menjadi mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.