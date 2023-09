Promo Burger King: Beli 2 Burger Varian Apapun Cukup Bayar Rp 39.545, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Burger King di bulan September.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Burger King kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo bertajuk “Double Mantul” menawarkan potongan harga untuk pembelian dua burger sekaligus.

“Kalian bisa menikmati dua burger sekaligus cuma dengan membayar Rp 39.545,” tulis Burger King Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Adapun pilihan burger yang mendapat promo tersebut yakni Cheese Whopper Jr, Cheeseburger, Mozzarella Cheeseburger, atau Royal Chicken Burger.

Baca juga: Promo KFC: Nikmati Menu Jagoan Puas Mulai dari Rp 27.273, Ini Syaratnya

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau harga normal, pembelian dua burger akan dikenai biaya Rp 72.072.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo “Double Mantul” berlaku sampai 30 September 2023

- Promo berlaku di outlet Burger King seluruh Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist

- Promo berlaku untuk pembelian Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App.

- Promo berlaku dengan menunjukkan postingan promo ini ke kasir saat pembelian

- Harga belum termasuk PPn

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)