Promo Domino’s Pizza: Beli 4 Pizza dengan Topping Berbeda Cuma Bayar Rp 62.727, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Domino’s Pizza di bulan September.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Domino’s Pizza kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo kali ini menawarkan empat pizza dengan pilihan topping berbeda yang dapat dinikmati dengan harga mulai Rp 62.727.

“Promo Super Deal Domino’s Pizza hadir lagi nih,” tulis Domino’s Pizza dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

“Kalian bisa menikmati 4 pizza dengan topping berbeda mulai dari Rp 60 ribu an aja,” sambungnya.

Baca juga: Promo KFC September 2023: Makan Kenyang Sampai Puas Cuma Bayar Rp 27.273, Ini Syaratnya

Adapun pilihan topping terdiri dari:

- Cheesy Beef

- Beef Rasher

- K-Lovers

- Creamy Chicken

- Chicken BBQ.

Syarat Mendapat Promo

Ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo “Super Deal” Domino’s Pizza berlaku setiap hari hingga 30 September 2023

- Promo ini berlaku di outlet Domino’s Pizza seluruh Indonesia

- Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away, dan delivery (GoFood, GrabFood, ShopeeFood)

- Promo berlaku untuk kelipatan 4

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)