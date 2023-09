Senin Pagi Rupiah Melemah, Dekati Level Rp15.400 per Dolar AS

Pegawai menunjukan uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jalan Kramat Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg Spot di level Rp15.369 pada Senin (18/9/2023) pukul 09.30 WIB.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg Spot di level Rp15.369 pada Senin (18/9/2023) pukul 09.30 WIB.

Jika dicermati lebih detail, nilai tukar mata uang Garuda melemah 14 poin.

Di mana sebelumnya pada akhir pekan kemarin (15/9/2023), nilai tukar rupiah di level Rp15.355.

Ekonom Bank Central Asia, David Sumual telah mengungkapkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/9/2023) berpotensi mengalami pelemahan dan mengarah ke level Rp15.400 per dolar AS.

"Rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang Rp15.300 hingga Rp15.450 dalam seminggu ke depan," papar David Sumual kepada Tribunnews, (17/9/2023).

Ia juga menjelaskan, pelemaham nilai tukar mata uang Garuda masih terdampak adanya isu eksternal.