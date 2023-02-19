Virus Corona
Update Covid-19 Indonesia 19 Februari 2023, Ada 113 Kasus Baru, Jumlah Kasus Aktif 3.657
Update Covid-19 di Indonesia bertambah 113 kasus baru pada Minggu (19/2/2023). Berikut sebarannya di Indonesia.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Update Covid-19 di Indonesia bertambah 113 kasus baru pada Minggu (19/2/2023).
Dikutip dari data Satgas Covid-19, kini total kasus Covid-19 di Indonesia yang tercatat mencapai 6.734.215.
Sementara itu kasus sembuh Covid-19 bertambah 174.
Membuat total kasus kesembuhan mencapai 6.569.672.
Lalu jumlah kasus meninggal akibat Covid-19 hari Minggu ini bertambah 2.
Menjadikan total kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia berjumlah 160.886.
Sementara itu hingga saat ini, tercatat kasus aktif Covid-19 mencapai 3.657 kasus.
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Sebaran Kasus Baru Covid-19 pada Minggu, 19 Februari 2023 :
1 DKI JAKARTA 59
2 JAWA BARAT 32
3 BANTEN 7
4 JAWA TIMUR 5
5 KALIMANTAN BARAT 3
6 JAWA TENGAH 2
7 BALI 1
8 LAMPUNG 1
9 NUSA TENGGARA TIMUR 1
10 SUMATERA UTARA 1
11 DI YOGYAKARTA 1
12 SUMATERA SELATAN 0
13 SUMATERA BARAT 0
14 RIAU 0
15 BANGKA BELITUNG 0
16 KEPULAUAN RIAU 0
17 SULAWESI TENGAH 0
18 ACEH 0
19 JAMBI 0
20 BENGKULU 0
21 NUSA TENGGARA BARAT 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0
24 KALIMANTAN TIMUR 0
25 KALIMANTAN UTARA 0
26 SULAWESI UTARA 0
27 SULAWESI SELATAN 0
28 SULAWESI TENGGARA 0
29 GORONTALO 0
30 SULAWESI BARAT 0
31 MALUKU 0
32 MALUKU UTARA 0
33 PAPUA 0
34 PAPUA BARAT 0
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)
Sumber: TribunSolo.com
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