Virus Corona

Update Covid-19 Indonesia 19 Februari 2023, Ada 113 Kasus Baru, Jumlah Kasus Aktif 3.657

Update Covid-19 di Indonesia bertambah 113 kasus baru pada Minggu (19/2/2023). Berikut sebarannya di Indonesia.

Editor: Suci BangunDS
zoom-inlihat foto Update Covid-19 Indonesia 19 Februari 2023, Ada 113 Kasus Baru, Jumlah Kasus Aktif 3.657
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Update Covid-19 di Indonesia, bertambah 113 kasus baru pada Minggu (19/2/2023). Berikut sebaran kasus dan catatan lainnya. 

TRIBUNNEWS.COM - Update Covid-19 di Indonesia bertambah 113 kasus baru pada Minggu (19/2/2023).

Dikutip dari data Satgas Covid-19, kini total kasus Covid-19 di Indonesia yang tercatat mencapai 6.734.215.

Sementara itu kasus sembuh Covid-19 bertambah 174.

Membuat total kasus kesembuhan mencapai 6.569.672.

Lalu jumlah kasus meninggal akibat Covid-19 hari Minggu ini bertambah 2.

Menjadikan total kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia berjumlah 160.886.

Sementara itu hingga saat ini, tercatat kasus aktif Covid-19 mencapai 3.657 kasus.

Baca juga: Update Covid-19 Global 19 Februari 2023: Jumlah Kasus 678.605.775, Kasus Baru 10.274

Sebaran Kasus Baru Covid-19 pada Minggu, 19 Februari 2023 :

1 DKI JAKARTA 59
2 JAWA BARAT 32
3 BANTEN 7
4 JAWA TIMUR 5 
5 KALIMANTAN BARAT 3 

6 JAWA TENGAH 2 
7 BALI 1 
8 LAMPUNG 1 
9 NUSA TENGGARA TIMUR 1 
10 SUMATERA UTARA 1 

11 DI YOGYAKARTA 1 
12 SUMATERA SELATAN 0 
13 SUMATERA BARAT 0 
14 RIAU 0 
15 BANGKA BELITUNG 0 

16 KEPULAUAN RIAU 0 
17 SULAWESI TENGAH 0 
18 ACEH 0
19 JAMBI 0
20 BENGKULU 0

21 NUSA TENGGARA BARAT 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0
24 KALIMANTAN TIMUR 0
25 KALIMANTAN UTARA 0

26 SULAWESI UTARA 0
27 SULAWESI SELATAN 0
28 SULAWESI TENGGARA 0
29 GORONTALO 0
30 SULAWESI BARAT 0

31 MALUKU 0
32 MALUKU UTARA 0
33 PAPUA 0
34 PAPUA BARAT 0

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)

Sumber: TribunSolo.com
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Covid-19
virus corona
Update Covid-19
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