Riot Games Umumkan Daftar Tim Valorant Challengers Korea 2023

TRIBUNNEWS.COM - Riot Games selaku developer Valorant umumkan daftar tim setelah berakhirnya babak kualifikasi Valorant Challengers Korea 2023 maka lengkap sudah delapan tim yang akan berlaga dimulai hari Kamis (26/1/2023).

Dua tim yang lolos ke Valorant Challengers Korea 2023 yaitu Over Quality dan Rio Company.

Over Quality dan Rio Company susul enam tim yang telah pastikan bermain di Valorant Challengers Korea 2023 lewat jalur undangan.

Adalah Dplus KIA, Nongshim RedForce, CNJ Esports, Maru Gaming, World Game Star, Spear Gaming yang tergabung dalam tim jalur undangan di Valorant Challengers Korea 2023.

Baca juga: Jadwal Valorant Challengers Indonesia 2023 Lengkap dengan Tim, Format dan Torehan Hadiah

Kemeriahan pertandingan Valorant di musim 2022.

Berikut daftar tim di Valorant Challengers Korea 2023:

- Dplus KIA

- NS RedForce

- CNJ Esports

- Maru Gaming

- World Game Star

- Spear Gaming

-Over Quality

-Rio Company

Dari delapan tim yang berlaga tersebut akan bersanging untuk memeperebutkan satu tiket di Liga Ascension.

Riot Games dan World Cyber Games sebagai pihak penyelenggara telah siapkan dana ₩75,000,000 (Rp 919 juta) yang terbagi untuk semua tim yang bermain.

Turnamen pra musim 2023 ini akan dimulai pada 26 Januari dan berakhir pada 25 Februari.

Yang dimulai dengan babak fase grup pada 26 Januari sampai 10 Februari 2023.

Sementara itu, semua pertandingan di Valorant Challengers Korea 2023 menggunakan format Best of Three (BO3) atau lebih tepatnya tim yang berhasil kumpulkan dua kemenangan akan keluar sebagai pemenangannya.

Kemudian enam tim teratas akan maju ke playoff.

Sementara itu babak playoff sendiri digelar pada tanggal 16 Februari 2023.

Semua pertandingan di playoff (kecuali Lower Bracket Final & Grand Final) adalah BO3.