Hasil Rekap MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier Grup B Lengkap Dengan Jadwal Playoff

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekap hasil laga MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier Grup B, Selasa (24/1/2023).

Dimana tim A8 Pabz raih poin penuh setelah tundukkan Kagendra dan tim besutan Raffi Ahmad yakni RANS Esports.

Sedangkan RANS Esports harus melewati babak playoff mulai dari perempat final upper bracket.

Pasalnya RANS Esports yang sama sekali tidak meraih kemenangan di Grup B dan dipastikan akan melawan runner-up dari Grup A yakni Opi Esports.

Berikut Rekap Pertandingan MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier:

Grup B

Selasa, 24 Januari 2023

Pukul 13.40 WIB - RANS Esports 0-1 Kegendra

Pukul 14.35 WIB - A8 Pabz 1-0 RANS Esports

Pukul 15.30 WIB - Kegendra 0-1 A8 Pabz

Semua pertandingan di fase grup menggunakan format Best of One (Bo1).

Dengan hasil tersebut maka selesainya babak fase grup di MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier.

Menempatkan A8 Pabz sebagai pemuncak klasemen, maka tim tersebut otomatis langsung lolos ke semifinal babak playoff.

Babak playoff sendiri akan digelar pada hari Rabu (25/1/2023).

Berikut Jadwal Pertandingan Playoff MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier:

Rabu, 25 Januari 2023