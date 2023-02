Imbas dari Seleknas SEA Games 2023, Valorant Challengers Indonesia Split 1 Resmi Tunda 6 Laga

TRIBUNNEWS.COM - Turnamen Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 resmi menunda beberapa laga.

Ditundanya pertandingan tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya beberapa para pemain mengikuti seleknas atau seleksi nasional untuk SEA Games 2023 Kamboja.

Adapun pertandingan yang terkena imbasnya adalah pada tanggal 3-5 Februari 2023.

Yang berarti 6 pertandingan akan dijadwalkan ulang selepas seleknas selesai.

Lantas kapan pertandingan dilanjutkan?

Berikut laga tunda tanggal 3-5 Februari:

Kamis, 9 Februari 2023

Pukul 14.00 WIB - HeroZero Anubis VS Bigetron Arctic

Pukul 16.00 WIB - Hike Digital vs Alter Ego

Pukul 18.00 WIB - Dominatus vs BOOM Esports

Jumat, 10 Februari 2023

Pukul 14.00 WIB - Hike Digital vs HeroZero Digital

Pukul 16.00 WIB - Dominatus vs TEAM ARF

Pukul 18.00 WIB - BOOM Esports vs Dewa United

Penjelasan dari Valorant Esports Indonesia

Keenam pertandingan tersebut dimajukan seperti jadwal diatas sebab imbas dari seleknas untuk SEA Games 2023, dikutip dari challengersindonesia.

Selain itu, beberapa jadwal pertandingan juga mengalami kemajuan.

Namun setelah keenam pertandingan tunda tersebut, turnamen dijadwalkan berlajan lancar kembali dengan menyajikan 2 laga per hari sesuai jadwal yang ditentukan.