eSports
Jadwal MDL ID Season 7 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya
Turnamen MLBB Indonesia, Mobile Legends Development League (MDL) ID Season 7 bakal bergulir mulai 7 Februari 2023
Penulis:
Isnaini Nurdianti
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Tanggal dimulainya turnamen MLBB Indonesia, Mobile Legends Development League (MDL) ID Season 7 telah resmi diumumkan.
Dikutip dari akun Instagram resmi @mdl.indonesia, Kamis (2/2/2023), MDL ID season 7 bakal bergulir Selasa, (7/2/2023).
"5 hari lagi MDL ID S7 akan dimulai.
Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan penampilan tim favorit kalian hanya di Youtube dan Facebook MDL Indonesia.
#MDLIDS7 #Esports4Everyone," bunyi pernyataan akun Instagram MDL Indonesia.
Sebelumnya, sejumlah tim juga telah melakoni babak kualifikasi guna memperebutkan slot bertanding di MDL ID.
Mulai dari Open qualifier (18-20 Januari 2023) hingga Play-ins (24-26 Januari 2023).
Dari sejumlah tim yang mengikuti babak kualifikasi, terjaring 16 tim yang lolos dan berhak mengikuti MDL ID Season 7.
Daftar Tim dan Roster Lengkap MDL ID Season 7
- Alter Ego X
Munsters (EXP Laner)
Rexlona (midlaner)
Fajrii (goldlaner)
Variety (jungler)
Virgi (roamer)
Jamet (jungler)
Chester (pelatih)
Devkoch (analis)
- AURA Blaze
Druu (Roamer)
Altamiz (Gold Lane)
Aran (EXP Lane)
Kyzuto (Mid Lane)
Vann (Jungler)
Syndrome (Mid Lane)
Bulat (Pelatih)
- Bigetron Beta
KENN (Jungler)
Audycs (Roamer)
Narashi (EXP Lane)
Aldoo (Roamer)
Dannqt (Mid Lane)
SAKEN (Gold Lane)
Falah (Pelatih)
- EVOS Icon
Veldora (EXP Laner)
Sutsujin (jungler)
Cr1te (midlaner)
Douma (goldlaner)
Vaanstrong (roamer)
Claw (midlaner)
Caleb (pelatih)
- Geek Slate Jr
Exort (Jungler)
Adam (EXP Lane)
Lzuraa (Mid Lane)
Rensaa (Gold Lane)
Rupture (Roamer)
Renesmee (Gold Lane)
Coach Han (Pelatih)
Baca juga: Jadwal MDL PH Season 1 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya
- ONIC Prodigy
Sumber: TribunSolo.com
|Jadwal MDL PH Season 1 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya
|Bigetron Alpha Resmi Umumkan Roster MPL ID Season 11, Promosikan 2 Pemain MDL
|Susul A8 Pabz, OPI Pegasus Kunci Tiket Menuju MDL ID Season 7
|Hasil Rekap MDL Indonesia Season 7 Open Qualifier Grup B Lengkap Dengan Jadwal Playoff