eSports

Jadwal MDL ID Season 7 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya

Turnamen MLBB Indonesia, Mobile Legends Development League (MDL) ID Season 7 bakal bergulir mulai 7 Februari 2023

zoom-inlihat foto Jadwal MDL ID Season 7 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya
Tangkap Layar Instagram @mdl.indonesia
Turnamen MLBB Indonesia, Mobile Legends Development League (MDL) ID Season 7 bakal bergulir mulai 7 Februari 2023. 

TRIBUNNEWS.COM - Tanggal dimulainya turnamen MLBB Indonesia, Mobile Legends Development League (MDL) ID Season 7 telah resmi diumumkan.

Dikutip dari akun Instagram resmi @mdl.indonesia, Kamis (2/2/2023), MDL ID season 7 bakal bergulir Selasa, (7/2/2023).

"5 hari lagi MDL ID S7 akan dimulai.

Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan penampilan tim favorit kalian hanya di Youtube dan Facebook MDL Indonesia.

#MDLIDS7 #Esports4Everyone," bunyi pernyataan akun Instagram MDL Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah tim juga telah melakoni babak kualifikasi guna memperebutkan slot bertanding di MDL ID.

Mulai dari Open qualifier (18-20 Januari 2023) hingga Play-ins (24-26 Januari 2023).

Dari sejumlah tim yang mengikuti babak kualifikasi, terjaring 16 tim yang lolos dan berhak mengikuti MDL ID Season 7.

Daftar Tim dan Roster Lengkap MDL ID Season 7

  • Alter Ego X

Munsters (EXP Laner)
Rexlona (midlaner)
Fajrii (goldlaner)
Variety (jungler)
Virgi (roamer)
Jamet (jungler)
Chester (pelatih)
Devkoch (analis)

  • AURA Blaze

Druu (Roamer)
Altamiz (Gold Lane)
Aran (EXP Lane)
Kyzuto (Mid Lane)
Vann (Jungler)
Syndrome (Mid Lane)
Bulat (Pelatih)

  • Bigetron Beta

KENN (Jungler)
Audycs (Roamer)
Narashi (EXP Lane)
Aldoo (Roamer)
Dannqt (Mid Lane)
SAKEN (Gold Lane)
Falah (Pelatih)

  • EVOS Icon

Veldora (EXP Laner)
Sutsujin (jungler)
Cr1te (midlaner)
Douma (goldlaner)
Vaanstrong (roamer)
Claw (midlaner)
Caleb (pelatih)

  • Geek Slate Jr

Exort (Jungler)
Adam (EXP Lane)
Lzuraa (Mid Lane)
Rensaa (Gold Lane)
Rupture (Roamer)
Renesmee (Gold Lane)
Coach Han (Pelatih)

Baca juga: Jadwal MDL PH Season 1 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya

  • ONIC Prodigy
Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Tags
eSports
MDL ID Season 7
Jadwal MDL ID
Mobile Legends Bang Bang (MLBB)
Baca Juga

  • Tribun Shopping

    Review Wardah Acnederm Pore Blackhead Balm, Solusi Tepat untuk Basmi Komedo di Wajah

    Review Wardah Acnederm Pore Blackhead Balm, Solusi Tepat untuk Basmi Komedo di Wajah

    Review RAVELLE Digital Air Fryer 3.5L Dibekali Teknologi Uap Panas yang Berputar

    Review RAVELLE Digital Air Fryer 3.5L Dibekali Teknologi Uap Panas yang Berputar

    Review GM Bear Portable Blender Cup, Cocok untuk Kamu yang Suka Kepraktisan

    Review GM Bear Portable Blender Cup, Cocok untuk Kamu yang Suka Kepraktisan

    5 Rekomendasi Eyeliner Terbaik dengan Formula Waterproof, Long Lasting Anti Luntur

    5 Rekomendasi Eyeliner Terbaik dengan Formula Waterproof, Long Lasting Anti Luntur

    Microsoft Ajak Migrasi, Simak 4 Fakta Dihentikannya Penjualan Lisensi Windows 10

    Microsoft Ajak Migrasi, Simak 4 Fakta Dihentikannya Penjualan Lisensi Windows 10

    • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    RUMAH JOGJA DESAIN MILENIAL 3 KM UMY RINGROAD SELATAN
    RUMAH JOGJA DESAIN MILENIAL 3 KM UMY RINGROAD SELATAN
    Rp381.000.000
    DI Yogyakarta, Bantul
    Parfum Wanita Tahan Lama
    Parfum Wanita Tahan Lama
    Rp150.000
    Jawa Barat, Bogor Kota
    HP iPhone XR 64 GB Bekas Siap Pakai Warna Putih Harga Terjangkau - Yogyakarta
    HP iPhone XR 64 GB Bekas Siap Pakai Warna Putih Harga Terjangkau - Yogyakarta
    Rp3.500.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Rumah di Bale Tirtawana Rumpin Bogor Dekat Pustekbang BRIN, Lanud Rumpin, SMPN 2 Rumpin - Bogor
    Rumah di Bale Tirtawana Rumpin Bogor Dekat Pustekbang BRIN, Lanud Rumpin, SMPN 2 Rumpin - Bogor
    Rp525.000.000
    Jawa Barat, Aceh Barat
    Motor Honda Scoopy Tahun 2017 Bekas Siap Pakai Surat Lengkap Pajak Jalan - Semarang
    Motor Honda Scoopy Tahun 2017 Bekas Siap Pakai Surat Lengkap Pajak Jalan - Semarang
    Rp13.900.000
    Jawa Tengah, Semarang
    Mobil Suzuki Ertiga GL Matic Tahun 2018 Bekas Siap Pakai Harga Nego - Pati
    Mobil Suzuki Ertiga GL Matic Tahun 2018 Bekas Siap Pakai Harga Nego - Pati
    Rp176.000.000
    Jawa Tengah, Pati
    HP iPhone 11 64 GB Bekas Fullset Siap Pakai Harga Terjangkau - Yogyakarta
    HP iPhone 11 64 GB Bekas Fullset Siap Pakai Harga Terjangkau - Yogyakarta
    Rp6.800.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    HP iPhone 8 64 GB Bekas Siap Pakai No Minus Fullset Harga Murah - Sleman
    HP iPhone 8 64 GB Bekas Siap Pakai No Minus Fullset Harga Murah - Sleman
    Rp2.300.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    HP Vivo V20se Ram 8 GB Bekas Kondisi Normal Siap Pakai Harga - Yogyakarta
    HP Vivo V20se Ram 8 GB Bekas Kondisi Normal Siap Pakai Harga - Yogyakarta
    Rp2.250.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2016 Bekas Siap Pakai Terawat Surat Lengkap - Semarang
    Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2016 Bekas Siap Pakai Terawat Surat Lengkap - Semarang
    Rp9.750.000
    Jawa Tengah, Semarang
    Mobil Honda jazz RS Tahun 2019 Bekas Matic Warna Merah Siap Pakai - Solo
    Mobil Honda jazz RS Tahun 2019 Bekas Matic Warna Merah Siap Pakai - Solo
    Rp279.000.000
    Jawa Tengah, Surakarta/Solo
    Mobil Honda Brio RS Tahun 2020 Bekas Siap Pakai Pajak Jalan Surat Lengkap - Semarang
    Mobil Honda Brio RS Tahun 2020 Bekas Siap Pakai Pajak Jalan Surat Lengkap - Semarang
    Rp198.000.000
    Jawa Tengah, Semarang
    Mobil Honda Jazz Tahun 2007 Bekas Manual Mesin Halus Siap Pakai - Surakarta
    Mobil Honda Jazz Tahun 2007 Bekas Manual Mesin Halus Siap Pakai - Surakarta
    Rp87.000.000
    Jawa Tengah, Surakarta/Solo
    Dijual Tanah Luas Tepi Jalan Murah di Buaran - Jakarta Timur
    Dijual Tanah Luas Tepi Jalan Murah di Buaran - Jakarta Timur
    Rp10.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    Jasa pindahan ke seluruh Indonesia via darat, laut maupun udara - Surabaya
    Jasa pindahan ke seluruh Indonesia via darat, laut maupun udara - Surabaya
    Rp2.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Mobil Nissan Grand Livina SV Tahun 2017 Bekas Harga Nego Siap Pakai - Pati
    Mobil Nissan Grand Livina SV Tahun 2017 Bekas Harga Nego Siap Pakai - Pati
    Rp123.000.000
    Jawa Tengah, Pati
    Mesin Poles Rotan & Mesin Fitrit Core Split Rotan
    Mesin Poles Rotan & Mesin Fitrit Core Split Rotan
    Rp28.000.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    PROMO RUMAH DEKAT KAMPUS UMY RINGROAD SELATAN DESAIN ELEGAN LINGKUNGAN AMAN
    PROMO RUMAH DEKAT KAMPUS UMY RINGROAD SELATAN DESAIN ELEGAN LINGKUNGAN AMAN
    Rp545.000.000
    DI Yogyakarta, Bantul
    Motor Honda Scoopy Tahun 2019 Bekas Surat Lengkap Pajak Panjang - Semarang
    Motor Honda Scoopy Tahun 2019 Bekas Surat Lengkap Pajak Panjang - Semarang
    Rp17.700.000
    Jawa Tengah, Semarang
    Distributor paving block tiga dimensi Kedungkandang Terbaik - Malang
    Distributor paving block tiga dimensi Kedungkandang Terbaik - Malang
    Rp57.500
    Jawa Timur, Malang Kota
    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Terms of Use
    Contact Us
    Pedoman Media Siber
    Redaksi
    Info iklan