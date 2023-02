Update Perubahan Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 Setelah Seleknas SEA Games 2023

TRIBUNNEWS.COM - Simak update perubahan jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 yang dimulai besok, Kamis (9/2/2023).

Perubahan jadwal sendiri dilakukan mengenai beberapa pemain yang mengikuti seleknas atau seleksi nasional cabang eSports divisi Valorant.

Adapun laga yang ditunda dan ada juga laga yang bergeser dikemudian hari.

Seperti laga yang dijadwalkan pada tanggal 3-5 Februari ditunda dan bermain kembali pada 9-10 Februari 2023.

Berikut jadwal perubahan jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 yang telah dirangkum pada artikel dibawah ini.

Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 Setelah Seleknas SEA Games 2023

Kamis, 9 Februari 2023

Pukul 14.00 WIB - HeroZero Anubis VS Bigetron Arctic

Pukul 16.00 WIB - Hike Digital vs Alter Ego

Pukul 18.00 WIB - Dominatus vs BOOM Esports

Jumat, 10 Februari 2023

Pukul 14.00 WIB - Hike Digital vs HeroZero Anubis

Pukul 16.00 WIB - Dominatus vs TEAM ARF

Pukul 18.00 WIB - BOOM Esports vs Dewa United

Kamis, 16 Februari 2023

Pukul 16.00 WIB - Hike Digital vs Dominatus

Pukul 18.00 WIB - Dewa United vs Alter Ego

Jumat, 17 Februari 2023

Pukul 16.00 WIB - Dominatus vs Bigetron Arctic

Pukul 18.00 WIB - TEAM ARF vs BOOM Esports