eSports
Kumpulan Kode Redeem Free Fire Terbaru, 13 Februari 2023: Tukarkan di reward.ff.garena.com
Simak kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Sabtu 13 Februari 2023, dapatkan bundle menarik hingga gratis UC.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Senin (13/2/2023).
Kumpulan kode redeem Free Fire adalah kode yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
Kode redeem Free Fire terbaru ini dapat untuk diklaim atau ditukarkan pada laman resmi penukaran hadiah reward.ff.garena.com
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Segera klaim atau tukarkan kode redeem Free Fire, yang nantinya akan dapat hadiah menarik.
Apabila kode redeem PUBG tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.
Atau karena pembatasan server yang tidak berlaku di server lainnya.
Berikut adalah daftar kode redeem Free Fire terbaru, Senin 13 Februari 2023, dari laman Esportsku:
Daftar Kode Redeem FF 13 Februari 2023
WEYV – GQC3 – CT8Q
GCNV – A2PD – RGRZ
J3ZK – Q57Z – 2P2P
4ST1 – ZTBE – 2RP9
FFCM – CPSU – UY7E
XZJZ – E25W – EFJJ
V427 – K98R – UCHZ
B3G7 – A2TW – DR7X
6KWM – FJVM – QQYG
#Jika gagal hilangkanlah tanda – (Setrip) pada kode
Cara melakukan klaim kode redeem FF Free Fire:
1. Buka situs resmi redemption Reward FF Garena dengan alamat https://reward.ff.garena.com/id
2. Kemudian masuk ke akun pemain. Cara login tersedia dalam enam pilihan, yaitu melalui Facebook, VK, Google, Huawei, Apple, dan Twitter.
3. Masukkan kode redeem FF 13 Februari 2023 di dalam kotak redemption.
Sumber: TribunSolo.com
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