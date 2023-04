Janji Pelatih EVOS Legends Jelang Turnamen Mobile Legends MSC 2023, Tak Akan Rombak Roster

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih EVOS Legends, Steven Age, berjanji tak akan mengubah susunan roster timnya jelang Kejuaraan Mobile Legends tingkat Asia atau yang dikenal dengan Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) 2023.

Diketahui, EVOS Legends menjadi salah satu wakil Indonesia di MSC 2023 seusai finish sebagai runner up MPL ID Season 11.

Nantinya, EVOS Legends akan unjuk gigi di MSC 2023 ditemani oleh ONIC Esports.

Pelatih EVOS Legends, Steven Age, berjanji tak akan mengubah susunan roster timnya jelang turnamen Mobile Legends MSC 2023. (Tangkap Layar YouTube EVOS TV)

Meski hanya mampu meraih posisi runner up MPL ID Season 11, Age memiliki kepercayaan diri dalam menatap MSC 2023 yang bakal berlangsung pada 10-18 Juni mendatang.

Sekilas informasi, EVOS Legends menempati runner up MPL ID Season 11 setelah tumbang di tangan ONIC Esports dengan skor 0-4.

Dalam sebuah video di akun YouTube EVOS TV berjudul "Kita Semua EVOS LEGENDS || HIGHLIGHTS DOCU PLAYOFFS MPL ID S11," Age memastikan bahwa roster EVOS Legends tak akan berubah jelang MSC 2023.

Lebih lanjut, mantan pelatih Bigetron Alpha itu pun bertekad akan belajar dari pengalaman guna bisa menambal kekurangan yang ada.

“Saya harap tim ini cuma butuh sampai bulan Mei saja untuk ada masalah-masalah. Mempelajari tim ini kurangnya di mana, Kita perbaiki semuanya di MSC,” kata Age.

“Saya Age bukan Age yang dulu di BTR. Saya bakal review game kalian kayak gimana, akan bekerja keras untuk perbaiki kesalahan kalian. Ingat dewasa,” tuturnya.

“Saya ingin kalian istirahat, lupakan game hari ini. Nanti diperbaiki semuanya saat kita sudah kumpul dan scrim lagi. Jujur mekanik kita kalah (dari ONIC).”

“Kita harus bisa jadi lebih dari alien juga. Mekanik kita harus jago, banyakin main rank, intinya kita tak boleh kalah mekanik one by one gitu. Mekanik kita kuat, kita kuat di teamplay, yakin saya kita bisa bantai.”

“Saya ingin semangatin kalian, saya janji kepada kalian untuk roster tak banyak berubah. Tapi kalian butuh improve secepatnya,” tambahnya.

Sekilas informasi, MSC 2023 bakal berlangsung di Kamboja.

Daftar Lengkap Roster EVOS Legends di MPL ID Season 11