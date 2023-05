Jadwal Timnas Mobile Legends Putra Indonesia di SEA Games 2023, Berikut Roster Lengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Timnas Mobile Legends Putra Indonesia di SEA Games 2023, lengkap dengan susunan rosternya.

Jadwal Mobile Legends Putra SEA Games 2023 sendiri dilangsungkan pada tanggal 12-14 Mei 2023.

Dimainkan selama tiga hari tersebut terbagi dari dua babak yaitu fase grup dan grand final.

Dengan tanggal 12-13 Mei untuk fase grup dan semifinal sedangkan tanggal 14 Mei untuk grand final.

Timnas Mobile Legends Putra Indonesia sendiri tergabung di Grup B bersama Kamboja, Myanmar dan Singapura.

Jadwal pertandingan cabang olahraga esports SEA Games 2023 bakal berlangsung pada 4-16 Mei, mantan roster EVOS Legends memberikan warning kepada skuad Timnas Mobile Legends. (Instagram resmi @pbesi_official)

Baca juga: Jadwal Mobile Legends SEA Games 2023 Hari Ini, Timnas Indonesia Main Dua Kali

Nantinya Indonesia bakal memainkan tiga laga pada babak fase grup.

Yang pertama, Skuad Garuda bakal melawan Kamboja pada laga perdana, Jumat (12/5).

Kemudian pada hari yang sama, Indonesia akan melawan Myanmar.

Berlanjut pada hari selanjutnya, Sabtu (13/5), Timnas Mobile Legends Putra Indonesia akan meladeni perlawan dari Singapura.

Sementara itu, keseruan ajang Mobile Legends Putra SEA Games 2023 tersebut dapat anda saksikan secara gratis melalui kanal YouTube MPL Indonesia atau Mobile Legends: Bang Bang.

Akses disini < < <

Akses disini < < <

Jadwal Timnas Mobile Legends Putra Indonesia

Fase Grup

Jumat, 12 Mei 2023

Pukul 13.00 WIB - Indonesia vs Kamboja

Pukul 17.00 WIB - Myanmar vs Indonesia

Sabtu, 13 Mei 2023

Pukul 13.30 WIB - Singapura vs Indonesia

Semifinal

Sabtu, 13 Mei 2023

Pukul 16.30 WIB - Winner Group A vs Runner Up Group B

Pukul 18.30 WIB - Winner Group B vs Runner up Group A

Grand Final

Minggu, 14 Mei 2023

Pukul 13.00 WIB - Loser Semifinal vs Loser Semifinal (Bronze Match)

Pukul 15.30 WIB - Winner Semifinal vs Winner Semifinal (Grand Final)

Roster Timnas Mobile Legends Putra Indonesia

Mengutip unggahan akun Instagram Garudaku Esi, Timnas Indonesia telah merilis 7 roster Mobile Legends hingga dua analis yang membantu Zeys sebagai pelatih kepala.

Ketujuh roster itu masing-masing berasal dari RRQ, ONIC Esports dan EVOS Legends.

Wakil RRQ yang masuk roster Mobile Legends Timnas Indonesia yakni Alberttt dan Vyn.

Berikutnya roster ONIC Esports yang siap memberikan penampilan terbaiknya yakni Kiboy dan Sanz.

Adapun EVOS Legends yang mendominasi dengan 3 rosternya ialah Branz, Saykots dan Dreams.

Sementara Zeys yang menjabat pelatih utama dibantu oleh dua analis yang masing-masing dari tim EVOS Legends dan ONIC Esports.

Analis yang berasal dari EVOS Legends yakni Taxstump sedangkan wakil ONIC Esports adalah Adi.

- Albert “Alberttt” Neilsen

- Calvin “VYN”

- Jabran “Branz” Bagus Wiloko

- Gilang “Sanz”

- Rizki “Saykots” Awandi Iskandar

- Rachmad “Dreams” Wahyudi

- Nicky “Kiboy” Fernando

Jajaran Ofisial

- Bjorn “Zeys” Ong (Coach)

- Stenley “taxstump” Hermawan (Asisten Coach)

- Adi “Adi” Syofian Asyauri (Asisten Coach)

(Tribunnews.com/Ali)