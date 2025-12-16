Senin, 12 Januari 2026
Program Berbagi Cahaya PLN Hadirkan Listrik Gratis bagi Warga Prasejahtera di Bantul

Sarwati kini lebih leluasa menjalankan aktivitas rumah tangga sekaligus mengembangkan usaha angkringan yang dikelolanya dari rumah.

Editor: Content Writer
Program Berbagi Cahaya PLN Hadirkan Listrik Gratis bagi Warga Prasejahtera di Bantul
Dok. PLN
PROGRAM BERBAGI CAHAYA - PLN bersama Pemkab Bantul menyalurkan bantuan sambungan listrik gratis bagi warga prasejahtera melalui program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan, menghadirkan terang dan peluang hidup lebih baik. 

TRIBUNNEWS.COM – Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan tanpa aliran listrik, masyarakat prasejahtera di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, akhirnya bisa menikmati terang di rumah mereka sendiri.

Melalui program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan”, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul menyalurkan bantuan penyambungan listrik gratis bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik.

Salah satu penerima manfaat, Partinah (72), mengaku masih teringat jelas bagaimana malam-malam di rumahnya dulu hanya diterangi cahaya redup lampu pelita.

“Kalau malam, kami hanya pakai lampu pelita. Tidak ada listrik, rumah jadi gelap,” ujar Partinah mengenang.

Kini, kehadiran listrik menghadirkan rasa aman dan kenyamanan baru dalam kehidupannya. Aktivitas sehari-hari pun bisa dilakukan dengan lebih tenang.

“Terima kasih banyak sudah dibantu pasang listrik oleh Pemerintah dan PLN. Semoga berkah dunia akhirat,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Cerita serupa juga dirasakan Sri Sarwati (52). Sebelum mendapatkan sambungan listrik sendiri, ia harus menumpang aliran listrik dari rumah orang tuanya dan kerap khawatir listrik padam saat beban berlebih.

“Dulu kalau mau pakai banyak alat, takut jegleg,” tuturnya.

Baca juga: PLN Sambungkan Listrik Gratis untuk 93 KK Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu

Dengan sambungan listrik baru, Sarwati kini lebih leluasa menjalankan aktivitas rumah tangga sekaligus mengembangkan usaha angkringan yang dikelolanya dari rumah.

“Terima kasih sudah meringankan biaya pemasangan listrik. Semoga jadi amal baik,” ungkapnya.

Program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan” ini digelar dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 dan menjadi wujud kepedulian PLN terhadap masyarakat prasejahtera. Bantul menjadi lokasi pembuka dari rangkaian program yang menargetkan lebih dari 8.000 keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi inisiatif tersebut dan menilai kehadiran listrik membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Telah dipasang listrik gratis untuk rumah-rumah masyarakat prasejahtera, di antaranya rumah Ibu Partinah. Atas nama Pemkab Bantul, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa elektrifikasi turut mendorong produktivitas sektor pertanian melalui efisiensi biaya operasional.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa bantuan sambungan listrik gratis merupakan bagian dari komitmen PLN mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halaman 1/2
12
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter
