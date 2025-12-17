Program Berbagi Cahaya, PLN Hadirkan Akses Listrik Mandiri bagi Warga Sayung Demak

PROGRAM BERBAGI CAHAYA - PLN menyambungkan listrik gratis kepada 10 rumah tangga prasejahtera di Desa Karangasem, Demak, melalui program Berbagi Cahaya dalam rangka HLN ke-80.

TRIBUNNEWS.COM – PT PLN (Persero) menyambungkan listrik gratis kepada 10 rumah tangga prasejahtera di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melalui program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan. Program ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

Sebagian besar penerima manfaat berprofesi sebagai petani dan sebelumnya masih menumpang sambungan listrik dari rumah tetangga. Melalui program tersebut, warga kini dapat menikmati sambungan listrik secara mandiri, aman, dan legal.

Salah satu penerima manfaat, Kuzaemah, mengaku bersyukur rumahnya kini telah memiliki sambungan listrik sendiri sehingga aktivitas keluarga menjadi lebih nyaman dan produktif.

“Alhamdulillah, sekarang rumah saya terang. Terima kasih PLN, semoga berkah untuk semuanya,” ujar Kuzaemah.

Camat Sayung, Sukarman, mengapresiasi langkah PLN yang dinilai membantu masyarakat memperoleh akses listrik mandiri. Ia berharap kehadiran listrik dapat meningkatkan kualitas hidup warga di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada PLN yang telah membantu masyarakat kami mendapatkan sambungan listrik gratis. Kini mereka bisa menikmati listrik dengan aman dan legal. Ini bukan hanya bantuan, tetapi bukti nyata perhatian kepada masyarakat kecil,” ujar Sukarman saat penyalaan sambungan listrik gratis di Desa Karangasem, Kamis (23/10).

Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, mengatakan bahwa kehadiran listrik merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan, penggerak perekonomian, serta peningkatan kualitas pendidikan.

“Melalui program ini, PLN berkomitmen memastikan setiap rumah tangga di seluruh tanah air dapat menikmati manfaat listrik. Ketika listrik hadir, kehidupan menjadi lebih mudah, anak-anak dapat belajar dengan terang, dan usaha kecil dapat berkembang,” kata Arsyadany.

Ia menjelaskan, meskipun jaringan listrik telah tersedia hingga ke depan rumah warga, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan penyambungan secara mandiri. Program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan hadir untuk menjembatani kondisi tersebut.

Secara nasional, program ini menargetkan lebih dari 8.000 rumah tangga prasejahtera di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi, menegaskan komitmen PLN dalam menghadirkan energi listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup tanpa akses listrik. Setiap rumah yang tersambung berarti membuka peluang baru bagi kehidupan yang lebih sejahtera,” ujar Bramantyo.

