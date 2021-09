Afghanistan Dibayangi Predikat Negara Gagal

Sebuah pesawat A-29 Angkatan Udara Afghanistan berada di dalam hanggar di bandara di Kabul pada 31 Agustus 2021, setelah AS menarik semua pasukannya keluar dari negara itu untuk mengakhiri perang 20 tahun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Taliban telah berhasil menduduki hampir seluruh wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota negara itu, Kabul.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan berujung pada predikat failed state atau negara gagal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Muhammad Zulfikar Rahmat mengatakan Afghanistan sudah bisa disebut sebagai negara gagal.

Menurutnya, ada banyak hal yang mendefinisikan kegagalan di negeri dengan julukan kuburan kekaisaran.

"Hampir separuh penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan. Food insecurity juga menjadi masalah akut yang terjadi," ucap Zulfikar dalam diskusi virtual, Jumat (3/9/2021).

Afghanistan juga mencatat defisit perdagangan lebih kurang 30 persen dari Gross Domestic Product (GDP).

"Pemerintahan terlalu tergantung terhadap bantuan asing. Jadi 80 persen dana yang ada di Afghanistan adalah bantuan asing," urainya.

Hal ini berdampak pada pengembangan private sector hingga diversifikasi menjadi sulit direalisasikan.

Ditambah lagi institusi pemerintah yang lemah, tidak ada pembangunan infrastruktur serta korupsi membuat Afghanistan makin terpuruk.

Menurut doing business survey, Afghanistan menempati ranking ke-173 dari total 190 negara.