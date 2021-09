Menkes Brazil Positif Covid-19 Usai Dampingi Bolsonaro di Sidang Umum PBB

Twitter Government of Brazil

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Menteri Kesehatan (Menkes) Brazil Marcelo Queiroga dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) setelah mendampingi Presiden Jair Bolsonaro menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa kemarin.

Ia disebut positif terinfeksi beberapa jam setelah muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut.

"Menteri Queiroga akan tetap berada di New York untuk menjalani masa karantinanya, ia baik-baik saja," kata kantor komunikasi pemerintah Brazil.

Selain Queiroga, sisa delegasi lainnya pun turut dites Covid-19, namun mereka menunjukkan hasil negatif.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (22/9/2021), terkait apa yang dialaminya, ia mengatakan bahwa dirinya telah mengenakan masker sepanjang waktu saat berada di gedung PBB.

Sementara Bolsonaro, yang merupakan seorang 'skeptis vaksin', menentang aturan PBB yang meminta semua orang yang menghadiri majelis itu untuk divaksinasi.

Ia bahkan telah melontarkan bualannya terkait dirinya yang 'tidak divaksinasi'.

Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia pada pertemuan yang menjadikan pandemi global Covid-19 sebagai agenda utamanya, Bolsonaro mengatakan bahwa pemerintahnya tidak mendukung penggunaan paspor vaksin.

Dirinya bahkan mendukung pengobatan virus tersebut menggunakan obat-obatan yang belum terbukti efektivitas dan keamanannya seperti hydroxychloroquine antimalaria.

Menurutnya, kampanye vaksinasi Brazil terhadap Covid-19 telah berhasil dan semua orang dewasa yang menginginkan vaksin akan diinokulasi sepenuhnya pada November mendatang.