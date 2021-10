Japan Post akan Jual 33 Fasilitas Tempat Penginapan Miliknya di Jepang

Sebuah fasilitas Kanpo no Yado milik Japan Post.

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Japan Post Holdings Co Ltd mengumumkan untuk menjual 32 dari 33 fasilitas "Kanpo no Yado" (tempat penginapan) miliknya.

Sisanya sedang dalam pembicaraan untuk dijual, dan semua "Kanpo no Yado" nantinya akan dilepas oleh Japan Post.

Japan Post Holdings Co Ltd memutuskan untuk menjual 32 "Kanpo no Yado" yang dioperasikannya seharga 8,8 miliar yen, termasuk perusahaan manajemen hotel.

"Selain itu, kami sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah daerah untuk menjual sisanya, jadi kami akan menjual 33 fasilitas. Bisnis akan terus berlanjut," ungkap seorang pejabat Japan Post, Jumat (1/10/2021).

Japan Post pernah memutuskan untuk menjual Kanpo no Yado ke ORIX Real Estate secara sekaligus pada tahun 2008, tetapi tidak jadi karena dinyatakan "terlalu murah".

"Sejak itu, kami secara bertahap menghapus fasilitas, tetapi jumlah pengguna lamban bertambah, bahkan pada fasilitas yang terus beroperasi, dan sejak privatisasi, defisit kumulatif hingga tahun lalu telah mencapai 65 miliar yen," ungkapnya.

Penjualan akan berlanjut pada April 2022 dan karyawan akan terus dipekerjakan.

Selain itu juga akan berdiskusi dengan pelaku usaha penjual apakah akan melanjutkan nama "Kanpo no Yado".

"Sangat penting untuk mencurahkan sumber daya manajemen untuk promosi bisnis inti, dan kami telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah mentransfernya ke operator bisnis yang bisa menciptakannya lebih baik," ujar Hiroya Masuda, Presiden Japan Post Holdings pada konferensi pers, Jumat kemarin.

