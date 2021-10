Suhu Udara di Hokkaido -5,6 Derajat Celcius, Hari Ini Paling Dingin Selama Musim Gugur di Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hari ini, Senin (18/10/2021) sekitar jam 07.00 pagi tercatat sebagai cuaca paling dingin selama musim gugur di Jepang. Suhu udara di Tokyo mencapai 9,2 derajat Celcius.

"Udara dingin di langit tetap ada, dan hawa dingin menjadi lebih kuat di berbagai tempat karena efek pendinginan radiasi alam pada hari yang cerah Senin ini," ungkap Weather News, Senin (18/10/2021).

Bahkan di pusat Tokyo, suhu terendah telah diamati di bawah 10 °C untuk pertama kalinya musim ini.

"Dan kami merasakan sekali pagi terdingin musim gugur ini di berbagai tempat di Jepang," ungkap Weather News.

Suhu terdingin pagi ini adalah -5,6 ° C di Kota Shibecha, Hokkaido timur, yang merupakan pertama kalinya di Jepang turun di bawah -5 ° C pengecualian untuk puncak Gunung Fuji musim ini.

Selain itu, 754 dari 917 situs AMeDAS (Automated Meteorological Data Acquisition System) di seluruh tempat di Jepang, termasuk Tokyo, Nagoya, dan Osaka, teridentifikasi terdingin musim ini.

Baca juga: Hotel di Jepang Sediakan Kamar Khusus Berisi Perangkat Lokomotif

Berikut data suhu terendah sampai jam 07.00 Senin (18/10/2021):

Sapporo 4.0 ° C

Sendai 6.2 ° C

Tokyo 9,2 ° C

Nagoya 11.4 ° C

Osaka 12.4 ° C

Fukuoka 14.5 ° C

Nah 22.9 ° C

Berita dari musim dingin seperti pengamatan es pertama juga terjadi.