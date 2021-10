Ratu Elizabeth II Batal Hadir di Konferensi Iklim Cop26 Glasgow, Hanya akan Kirim Pesan Video

Frank Augstein / POOL / AFP

Foto ini diambil pada 12 Oktober 2021, memperlihatkan Ratu Inggris Elizabeth II setelah menghadiri Service of Thanksgiving untuk menandai Centenary of the Royal British Legion di Westminster Abbey di London pada 12 Oktober 2021. Ratu Inggris Elizabeth II telah membatalkan kehadirannya di konferensi iklim PBB COP26 di Glasgow minggu depan menyusul saran dokter untuk "beristirahat", Istana Buckingham mengatakan pada 26 Oktober 2021. Pengumuman itu datang kurang dari seminggu setelah penguasa berusia 95 tahun itu menghabiskan malam di rumah sakit.