Warga Australia Diperbolehkan ke Luar Negeri Mulai 1 November, Termasuk ke Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Marise Payne mengumumkan perizinan perjalanan bagi warga Australia ke luar negeri mulai tanggal 1 November 2021.

Payne mengatakan warga Australia sekarang dapat mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan ke luar negeri yang aman ketika perbatasan dibuka kembali secara bertahap mulai 1 November.

Hal ini bersamaan dengan telah dikembalikannya tingkat saran perjalanan khusus negara untuk 177 tujuan oleh Pemerintah Australia.

"Saran perjalanan khusus negara yang diperbarui ini akan memungkinkan warga Australia yang berencana bepergian ke luar negeri untuk mempertimbangkan risiko, memahami persyaratan dan bersiap untuk bepergian dengan aman," kata Payne dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Jepang Aktif Bersama ASEAN Lakukan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Travel advice untuk Indonesia diturunkan ke level 2 "Exercise a High Degree of Caution" dari sebelumnya level 4 "Do not Travel".

Warga negara Australia diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

Kebijakan ini juga akan membantu warga Australia untuk mengakses asuransi perjalanan dengan lebih mudah.

Namun pemerintah Australia tetap memperingatkan warganya soal risiko kesehatan global yang berkelanjutan.

Walaupun mulai 1 November warga Australia yang telah divaksinasi lengkap akan dapat meninggalkan Australia tanpa pengecualian.