Arab Saudi Beri Waktu 48 Jam untuk Dubes Lebanon Hengkang dari Negaranya

TRIBUNNEWS.COM - Arab Saudi mengusir Duta Besar Lebanon dan memberinya waktu 48 jam untuk meninggalkan negaranya, buntut kritikan soal perang di Yaman.

Dilansir Al Jazeera, Saudi juga melarang warganya pergi ke Lebanon, melarang semua impor dari negara itu, dan menarik perwakilannya di sana.

Bahrain kemudian menyusul dengan memerintahkan Duta Besar Lebanon meninggalkan negaranya dalam kurun waktu dua hari.

Pengusiran ini terjadi setelah muncul rekaman yang memperlihatkan Menteri Informasi Lebanon, George Kordahi mengritik perang yang dipimpin Saudi untuk melawan Houthi di Yaman.

Seorang pejuang yang setia kepada militan Houthi Yaman berjaga-jaga selama unjuk rasa memperingati kematian Imam Syiah Zaid bin Ali di ibu kota Sanaa, pada 14 September 2020. (Mohammed HUWAIS / AFP)

Adapun wawancara TV itu terjadi sebelum Kordahi diangkat menjadi menteri.

Kordahi mengatakan Houthi yang bersekutu dengan Iran "membela diri mereka sendiri melawan agresi eksternal".

Mantan presenter TV itu juga mengatakan perang yang telah berlangsung lama itu "sia-sia".

Eks pembawa acara Who Wants to Be a Millionaire itu juga menyerukan agar mengakhirinya perang tersebut, menyinggung pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Menanggapi konflik saat ini, Kordahi mengatakan komentar itu merupakan hasil pemikirannya sendiri dan terjadi sebelum bergabung dengan pemerintahan.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (29/10/2021), Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengaku menyesali keputusan Saudi.