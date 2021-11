Hasil Penelitian NNN: Partai LDP Banyak Dipilih Kalangan Usia 18 Tahun hingga 60 Tahunan

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hasil penelitian dari media Jepang NNN menunjukkan, pemilih dari semua usia memilih Partai Liberal Demokrat (LDP) dalam pemilu nasional 31 Oktober 2021 lalu.

Sehingga LDP mendapatkan suara mayoritas sebanyak 261 suara (minimal 233 suara) untuk majelis rendah (parlemen) Jepang.

Para pemilih mulai usia 18 tahun hingga lebih dari 60 tahun memilih LDP sebagai prioritas pertama partai yang dicoblos pada pemilu akhir bulan lalu.

Di urutan kedua oposisi partai demokratik konstitusional yang mendapatkan 96 kursi. Ditambah dengan partai komunis dan lainnya jumlahnya hanya 172 kursi.

Sementara itu Nippon Ishin no Kai, partai yang dipimpin Ichiro Matsui dan dimotori oleh Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura (46) sangat populer di Kansai (Osaka dan sekitarnya). Partai ini dibentuk Oktober 2015.

"Banyak anak muda berpindah ke Ishin no Kai. Banyak solusi partai tersebut menarik bagi anak muda Jepang saat ini," papar Kensuke Takayasu, Seikei University Faculty of Law, Department of Political Science and Director of Center for Asian and Pacific Studies kepada Tribunnews.com, 29 Oktober lalu.

Tidak heran jumlah pemilih Ishin no Kai mencapai 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan pemilu nasional 2017 yang hanya mendapatkan 11 kursi.

Pada pemilu kali ini Ishin no Kai berhasil meraih 41 kursi.

Ishin no Kai banyak dipilih oleh usia 30 tahunan dan 40 tahunan, umumnya para pekerja muda di Jepang sebagai alternatif mereka tidak memilih LDP dan Komeito, apalagi Komunis.