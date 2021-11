Pangeran Charles Bantah Tuduhan Dia Mempertanyakan Warna Kulit Putra Harry dan Meghan

TRIBUNNEWS.COM, BRIDGETOWN - Juru Bicara Pangeran Charles menyangkal klaim yang dimuat dalam sebuah buku bahwa pewaris takhta Inggris itu mempertanyakan seperti apa warna kulit anak Pangeran Harry dan Meghan Markle nanti.

Dalam buku Brothers And Wives: Inside The Private Lives Of William, Kate, Harry And Meghan, penulis Christopher Andersen mengatakan Pangeran Charles bertanya seperti apa "kulit" anak itu nantinya.

"Ini fiksi dan tidak perlu dikomentari lebih lanjut," kata juru bicara Pangeran Charles kepada wartawan di Barbados, Senin (29/11/2021).

Pangeran Charles berada di Barbados untuk ambil bagian dalam perayaan yang menandai perpindahan pulau itu menjadi republik.

Menurut situs web berita selebriti Page Six, buku itu menceritakan dugaan percakapan antara Pangeran Charles dan istrinya Camilla.

Pada pagi hari pertunangan Pangeran Harry dan Meghan tahun 2017, Pangeran Charles berkata: "Saya ingin tahu seperti apa rupa anak-anak itu?"

Camilla tampaknya agak terkejut dan menjawab: "Yah, benar-benar cantik, saya yakin," kata Page Six, seperti dilansir dari The Straits Times.

Buku itu mengatakan Pangeran Charles, merendahkan suaranya, bertanya: "Maksud saya, menurut Anda seperti apa kulit anak-anak mereka?"

Buku, yang akan dirilis pada hari Selasa (30/11/2021), tidak sampai menyatakan bahwa Pangerang Charleslah orang yang tidak disebutkan namanya dalam wawancara Meghan dengan oprah Winfrey Maret lalu.

Orang tersebut dituduh meningkatkan kekhawatiran tentang seberapa gelap kulit putra mereka.

Meghan, yang ibunya berkulit hitam dan ayahnya berkulit putih, mengatakan putranya Archie tidak mendapatkan gelar pangeran karena ada kekhawatiran dalam keluarga kerajaan tentang seberapa gelap kulitnya.

Setelah wawancara Oprah, Istana Buckingham mengatakan masalah yang diangkat, terutama ras, sangat memprihatinkan, ditanggapi dengan sangat serius dan akan ditangani oleh keluarga secara pribadi.

Andersen tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Terkait tudingan seseorang yang mempertanyakan warna kulit putra Pangeran Harry, Pangeran William Maret lalu menyatakan bahwa keluarga kerajaan tidak rasis.

“Kami sangat bukan keluarga rasis,” ujar William, saat ditanya wartawan apakah keluarga kerajaan rasis. (Tribunnews.com/TST/Hasanah Samhudi)