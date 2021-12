Aiko Sama, Putri Kaisar Jepang Merayakan Kedewasaan Hari Ini

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perayaan kedewasaan Putri Aiko Sama, putri dari Yang Mulia Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako digelar, Minggu (5/12/2021).

Aiko menginjak usia 20 tahun pada 1 Desember 2021

Perayaan kedawasaan Aiko dihadiri kaisar, permaisuri, PM Jepang, serta pejabat tinggi pemerintah Jepang dan keluarga kekaisaran di Istana kekaisaran Jepang.

Putri Aiko adalah putri tertua dari Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri Masako.

Terlihat Aiko mengenakan gaun resmi kekaisaran dalam acara tersebut.

Kemudian medali penghargaan kedewasaan yang diterimanya disematkan pada selempang kuning yang dipakainnya dari pundak kanan ke sekitar pinggang kirinya.

Menurut Badan Rumah Tangga Kekaisaran, Aiko dianugerahi Order of the Precious Crown oleh Yang Mulia Kaisar di istana setelah beribadah di Three Palace Sanctuaries yang didedikasikan untuk leluhur keluarga kekaisaran.

Baca juga: Selamat Ulang Tahun Puteri Kaisar Jepang Aiko Sama dan Komentar Aslinya

Kemudian, setelah menyelesaikan salam dewasa kepada Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri, pada sore hari mereka muncul di depan pers di gedung Barat istana.

Aiko yang menggunakan aksesoris rambut serta medali yang disebut tiara membungkuk dengan sedikit gugup.