Ratu Elizabeth II Berduka, Teman Terdekat dan Terpercayanya Meninggal di Usia 101 Tahun

Ratu Elizabeth II selama upacara untuk menandai seratus tahun Angkatan Udara Australia di CWGC Air Forces Memorial, Runnymede di Surrey pada 31 Maret 2021. Salah seorang teman terdekat Ratu Elizabeth II, Ann Fortune FitzRoy, Duchess of Grafton meninggal dunia di usia 101 tahun.

TRIBUNNEWS.COM - Salah seorang teman terdekat dan terpercaya Ratu Elizabeth II meninggal di usia 101 tahun.

Ann Fortune FitzRoy, Duchess of Grafton meninggal dunia pada hari Jumat (3/12/2021), Mirror melaporkan.

Duchess of Grafton telah berugas di Rumah Tangga Kerajaan selama 69 tahun pemerintahan Ratu.

Ia diangkat sebagai Dame Grand Cross dari Royal Victorian Order pada tahun 1980, sebuah gelar kehormatan yang diberikan oleh Ratu untuk jasanya kepada kerajaan.

Ratu Elizabeth diangkat menjadi ibu baptis putri kedua Ann pada tahun 1954.

The Duchess merupakan salah satu dari dua Mistresses of the Robes selama pemerintahan Ratu.

Ann Fortune FitzRoy, Duchess of Grafton meninggal dunia (Twitter)

Mistresses of the Robes berperan atas pakaian dan perhiasan yang dipakai ratu.

Ann pertama kali bergabung dengan Rumah Tangga Kerajaan pada tahun 1953, tahun yang sama dengan penobatan Ratu Elizabeth II.