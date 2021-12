Ratu Elizabeth Batalkan Pesta Jelang Natal Minggu Depan, Khawatir Penyebaran Omicron

TRIBUNNEWS.COM - Ratu Elizabeth II membatalkan pesta keluarga menjelang Natal akibat kekhawatirkan terhadap varian Omicron Covid-19.

Dilansir The Sun, Ratu Elizabeth menyesal acara kumpul-kumpul keluarga tidak bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Tetapi ia yakin itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, mengingat menyebarnya varian Omicron di Inggris.

Sebelumnya, Ratu Elizabeth berencana menyambut The Duke and Duchess of Cornwall dan 50 anggota keluarga lainnya di Kastil Windsor pada Selasa (21/12/2021) mendatang.

Harusnya ada wine, kembang api, dan makan besar di kastil, sebelum Ratu berangkat ke kediaman pribadinya di Sandringham, Norfolk.

Hampir setiap tahun, Ratu mengundang anak-anak, cucu, dan cicitnya untuk bergabung dengannya di Istana Buckingham sebelum dia berangkat untuk merayakan Natal tahunannya di kediaman pribadinya di Norfolk, Sandringham.

Perayaan pra-Natal itu memberi kesempatan kepada Ratu untuk bertemu dengan kerabat yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Norfolk untuk Hari Natal.

Keluarga yang lebih luas juga biasanya diundang, termasuk sepupu Ratu Gloucesters, Duke of Kent dan Michaels of Kent.