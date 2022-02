Berita Foto : Pembuatan Gula-gula Tradisional Inggris

AFP/OLI SCARFF

'Sugar Boiler' yang bekerja di pabrik manisan tradisional Edward Grays dari Dudley, atau lebih dikenal secara lokal sebagai 'Teddy Grays', menyiapkan pelat pendingin saat ia membuat Tablet Herbal Grays di pabrik mereka di Dudley, Inggris tengah pada 25 Januari 2022. - Pabrik manisan Edward Gray di Inggris tengah membangkitkan zaman dulu di mana kuali kuningan dikukus dengan gula cair dan pekerja bergulat dengan potongan besar kuah kental, tetapi produk buatan tangannya sekarang menikmati permintaan global. Perusahaan - juga dikenal sebagai "Teddy Grays" - dimulai pada tahun 1826 ketika John Gray pergi dari rumah ke rumah dengan kuda dan kereta membeli permen buatan sendiri, sebelum menjualnya ke pengecer. (Photo by OLI SCARFF / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY James Pheby